BAN vs WI 3rd T20I 2025 Live Scorecard: बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को दिया 152 रनों का लक्ष्य, तंज़ीद हसन ने खेली तूफानी पारी, देखिए पहली पारी का स्कोरकार्ड

वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का तीसरा मुकाबला 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस निर्णायक मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 20 ओवर में 151 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. सीरीज़ पहले ही 2-0 से गंवा चुकी बांग्लादेश टीम अब जीत के साथ सम्मान बचाने की कोशिश कर रही है. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, वेस्टइंडीज करेगी पहले गेंदबाजी, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बांग्लादेश की ओर से तंजिद हसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 62 गेंदों में 89 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे. हालांकि उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका. सैफ हसन ने 23 और परवेज हुसैन इमोन ने 9 रन का योगदान दिया. बाकी बल्लेबाज एक-एक कर पवेलियन लौटते रहे. टीम की पारी आखिरी ओवर में 151 रनों पर सिमट गई.

वेस्टइंडीज की ओर से रोमारियो शेफर्ड ने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि जेसन होल्डर ने 2 विकेट झटके. खैरी पियरे ने भी 3 ओवर में 23 रन देकर 2 अहम विकेट हासिल किए. अब वेस्टइंडीज को यह मुकाबला जीतने के लिए 152 रनों का लक्ष्य मिला है. टीम पहले ही सीरीज़ में 2-0 की बढ़त बना चुकी है और अब उसका मकसद क्लीन स्वीप करना होगा. वहीं बांग्लादेश की कोशिश सीरीज़ में सम्मानजनक वापसी करने की होगी.