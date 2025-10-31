BAN vs WI 3rd T20I 2025 Toss & Live Scorecard: बांग्लादेश ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, वेस्टइंडीज करेगी पहले गेंदबाजी, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Bangladesh National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का तीसरा मुकाबला 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में खेला जा रहा हैं. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. जिसके चलते, वेस्टइंडीज पहले गेंदबाजी करेगी. बंगला टाइगर्स ने पिछली वनडे सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की थी, लेकिन टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में वे पिछड़ गए हैं और पहले दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. यह भी पढ़ें: तीसरे टी20 में बांग्लादेश की होगी वापसी या वेस्टइंडीज करेगी क्लीन स्वीप, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स
बांग्लादेश ने जीता टॉस
Bangladesh won the Toss and decided to bat | 3rd T20I | Dutch-Bangla Bank Bangladesh 🆚 West Indies T20I Series 2025
31 October 2025 | 6:00 PM | BSSFLMRCS, Chattogram#Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #BANvWI #TigersForever #BANvWI2025 #HomeSeries #WhiteBall #WhiteBallSeries… pic.twitter.com/oPKqItaqKf
— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 31, 2025
देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), परवेज हुसैन इमोन, नुरुल हसन, जेकर अली, महेदी हसन, रिशद हुसैन, तस्कीन अहमद, नसुम अहमद, शोरफुल इस्लाम
Bangladesh’s Playing XI, 3rd T20I | Dutch-Bangla Bank Bangladesh 🆚 West Indies T20I Series 2025
31 October 2025 | 6:00 PM | BSSFLMRCS, Chattogram#Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #BANvWI #TigersForever #BANvWI2025 #HomeSeries #WhiteBall #WhiteBallSeries #WestIndies pic.twitter.com/M17CLdl0nH
— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 31, 2025
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम: ब्रैंडन किंग, एलिक अथानाज़े, एकीम अगस्टे, रोस्टन चेज़ (कप्तान), अमीर जांगू (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोटी, अकील होसेन, खारी पियरे
Auguste, Amir & Gudakesh 🔄 Hope, Rutherford & Seales
Three players rested in the final T20I v Bangladesh tonight.#BANvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/L8IwdOS4X2
— Windies Cricket (@windiescricket) October 31, 2025
बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड