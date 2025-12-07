India vs South Africa T20 Series 2025: वनडे के बाद अब टी20 सीरीज में एक दूसरे को कांटे की टक्कर देंगी टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका, यहां जानें टीमें, शेड्यूल और अन्य अहम आंकड़े

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team T20 Series 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्याणक मुकाबला आज यानी 6 दिसंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला गया. तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया हैं. वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी हैं. आगामी टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का 3 दिसंबर को ऐलान हो गया हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) करते नजर आएंगे. यह भी पढ़ें: Rohit Sharma ODI Stats Against 'SENA': सेना देश के खिलाफ रोहित शर्मा ने बनाया खास रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने दूसरे बल्लेबाज

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीस 5 टी20 मैचों की सीरीज का आगाज 9 दिसंबर से होने वाला है. इस सीरीज के लिए दोनों देशों ने अपनी-अपनी टीमों की घोषणा कर दी है. टीम इंडिया सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी. इसी तरह दक्षिण अफ्रीका की टीम की कमान एडेन मार्करम के हाथों में होगी. चलिए इस सीरीज के लिए दोनों टीमें, शेड्यूल और अन्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए स्टार आलराउंडर हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी हो गई है. दूसरी तरफ रिंकू सिंह को टीम में नहीं चुना गया है. शुभमन गिल की भी टीम में वापस आए हैं. हालांकि, शुभमन गिल का खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम में तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्किया की काफी समय बाद वापसी हुई है. क्वेना मफाका भी इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे. क्वेना मफाका को वनडे सीरीज में मौका नहीं मिला था.

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs SA T20I Head To Head Record)

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2006 में खेला गया था. अब तक 31 मुकाबलों में दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 18 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम को महज 12 मैच में जीत मिली है. 1 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. भारतीय सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच 12 मुकाबले खेले गए हैं. पांच मैच में भारत को जीत मिली है. छह मुकाबले दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम किए हैं.

टी20 सीरीज का पूरा कार्यक्रम

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 9 दिसंबर को कटक में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरे टी20 मुकाबला दिसंबर को और तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर को खेले जाएंगे. बता दें कि दूसरा मैच चंडीगढ़ में और तीसरा मैच धर्मशाला के मैदान पर खेला जाएगा. वहीं, सीरीज का चौथा मैच 17 दिसंबर को लखनऊ में और 5वां मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा.

टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर.

दक्षिण अफ्रीका की टी20 टीम: एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी ज़ोरजी, डोनोवन फरेरा, रीसा हेंड्रिक्स, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्किया और ट्रिस्टन स्टब्स.

