Rohit Sharma ODI Stats Against 'SENA': सेना देश के खिलाफ रोहित शर्मा ने बनाया खास रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने दूसरे बल्लेबाज

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd ODI Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्याणक मुकाबला आज यानी 6 दिसंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला गया. तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया हैं. तीसरे और निर्णायक मैच में भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने 75 रनों की शानदार पारी खेली. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल (KL Rahul) के कंधों पर थीं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे थे. यह भी पढ़ें: IND vs SA 3rd ODI 2025: कुलदीप यादव ने फिर की DRS में गलती, रोहित शर्मा का मजेदार रिएक्शन वायरल, फैंस बोले, ‘Hitman always knows!’ देखें वीडियो

तीसरे और आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने रन चेज में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया है. इस दौरान रोहित शर्मा ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 20 हजार रन पूरे किए. इसके अलावा रोहित शर्मा ने घरेलू मैदान पर 5 हजार वनडे रन पूरे किए. रोहित शर्मा ने 75 रनों की पारी में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए.

सेना देश के खिलाफ रोहित शर्मा ने बनाया खास रिकॉर्ड

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा एक मामले में पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के क्लब में शामिल हो गए हैं. दरअसल रोहित शर्मा अब सेना देश (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) के खिलाफ बतौर सलामी बल्लेबाज वनडे में अपने 5000 हजार रन पूरे कर लिए हैं. इसी के साथ ऐसा करने वाले रोहित शर्मा दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. SENA देश के खिलाफ वनडे में बतौर सलामी बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर टॉप पर मौजूद हैं. सचिन तेंदुलकर ने 7116 रन बनाए हैं. जबकि रोहित शर्मा 5001 रन बना चुके है. रोहित शर्मा ने एक और कीर्तिमान बनाया है. अब वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा घरेलू मैदान पर अपने 5 हजार रन पूरे कर लिए हैं.

रोहित शर्मा ने ध्वस्त किया क्रिस गेल का रिकॉर्ड

तीसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने 73 गेंदों पर 75 रनों की पारी खेली. इस दौरान रोहित शर्मा ने सात चौके और तीन छक्के लगाए. इसी के साथ रोहित शर्मा अब वनडे क्रिकेट में रन चेज के दौरान बतौर सलामी बल्लेबाज सबसे ज्यादा छ्क्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामले में रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के पूर्व घातक बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है. रोहित शर्मा अब 106 पारियों में 178 छक्के लगा चुके हैं. जबकि क्रिस गेल ने 183 पारियों में 177 रन बनाए थे.

रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 हजार रन किए पूरे

टीम इंडिया के घातक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा विशाखापट्टन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही तीसरे वनडे मैच में 27 रन बनाते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 20 हजार रन पूरे किए. रोहित शर्मा ऐसा करने वाले भारतीय के चौथे और ओवरऑल 14वें बल्लेबाज बन गए हैं.