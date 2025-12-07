India vs South Africa T20 Series 2025: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया कोहराम, बनाए हैं सबसे ज्यादा रन; यहां देखें लिस्ट

रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team T20 Series 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार यानी 9 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कटक (Cuttack) के बाराबती स्टेडियम (Barabati Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. इससे पहले दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली गई. इस सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया. टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का 3 दिसंबर को ऐलान हो गया हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) करते नजर आएंगे. यह भी पढ़ें: South Africa Women vs Ireland Women, 2nd T20I Match Live Streaming In India: दक्षिण अफ़्रीका बनाम आयरलैंड के बीच आज खेला जाएगा दूसरा टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीस 5 टी20 मैचों की सीरीज का आगाज 9 दिसंबर से होने वाला है. इस सीरीज के लिए दोनों देशों ने अपनी-अपनी टीमों की घोषणा कर दी है. टीम इंडिया सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी. इसी तरह दक्षिण अफ्रीका की टीम की कमान एडेन मार्करम के हाथों में होगी. चलिए इस सीरीज के लिए दोनों टीमें, शेड्यूल और अन्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजों ने हमेशा आक्रामक अंदाज और बेखौफ क्रिकेट का प्रदर्शन किया है. हर बार जब दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं, भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी क्षमता और निरंतरता से बड़ा असर छोड़ा है. कई घातक बल्लेबाजों ने अपनी शानदार पारियों के दम पर अकेले जीत दिलाई है. ऐसे में चलिए आगामी टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं.

रोहित शर्मा: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाया हैं. रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2007 में खेला था. आखिरी बार रोहित शर्मा साल 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे. रोहित शर्मा ने 18 मैच की 17 पारियों में 26.81 की औसत और 130 की स्ट्राइक रेट से 429 रन बनाए थे. इस दौरान रोहित शर्मा के बल्ले से एक शतक और दो अर्धशतक निकला था. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 106 रन रहा था.

विराट कोहली: टीम इंडिया के एक और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं. विराट कोहली भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साल 2011 में अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलने वाले विराट कोहली ने 14 मैच की 13 पारियों में 394 रन बनाए थे. विराट कोहली की औसत 39.40 और स्ट्राइक रेट 133.10 की रही थी. इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से तीन अर्धशतक निकले थे और विराट कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 76 रन रहा था.

सूर्यकुमार यादव: टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. सूर्यकुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2022 में खेला था. सूर्यकुमार यादव ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं और इसकी 10 पारियों में 41.33 की औसत और 163.87 की स्ट्राइक रेट से 372 रन बनाने में सफल रहे हैं. इस दौरान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से एक शतक और चार अर्धशतक निकले हैं. सूर्यकुमार यादव का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100 रन रहा है.

सुरेश रैना: इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज सुरेश रैना इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. सुरेश रैना ने साल 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला मुकाबला खेला था. आखिरी बार सुरेश रैना साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे. सुरेश रैना ने 12 मुकाबले खेले थे और इसकी 11 पारियों में 33.90 की औसत और 148.03 की स्ट्राइक रेट से 339 रन बनाए थे. इस दौरान सुरेश रैना के बल्ले से एक शतक निकला था. सुरेश रैना का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 101 रन रहा था.

