South Africa Women vs Ireland Women, 2nd T20I Match Live Streaming In India: दक्षिण अफ़्रीका बनाम आयरलैंड के बीच आज खेला जाएगा दूसरा टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women National Cricket Team vs Ireland Women National Cricket Team, 2nd T20I Match Live Streaming In India: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 7 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पार्ल (Paarl) के बोलैंड पार्क (Boland Park) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 10 मुकाबलों में से आयरलैंड की टीम ने दो मैच जीते हैं और दक्षिण अफ्रीका ने आठ बार बाजी मारी हैं. दोनों टीमें पहला मुकाबला जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में आयरलैंड की कमान गैबी लुईस (Gaby Lewis) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa 3rd ODI Stats And Milestone: तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर सीरीज पर किया कब्जा, निर्णायक मुकाबले में बने ये अहम रिकॉर्ड्स

दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपनी पिछली टी20 इंटरनेशनल सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली थीं. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की टीम 2-1 से हार गई थीं. दूसरी तरफ आयरलैंड की टीम ने टी20 फॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और लगातार पांच मैच जीते हैं. आयरलैंड की टीम ने 20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर मैचों में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

आयरलैंड को सीरीज में कप्तान गैबी लुईस, ओर्ला प्रेंडरगैस्ट और अर्लेना केली अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है.दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट, मैरिज़ेन कप्प और नादिन डे क्लर्क इस मैच में मुख्य खिलाड़ी रहेगी. इन खिलाड़ियों ने महिला बिग बैश लीग टूर्नामेंट में भी अच्छा प्रदर्शन किया है.

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA-W vs IRE-W T20I Head To Head)

दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, आयरलैंड की टीम को महज दो मैचों में जीत नसीब हुई हैं.

दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मैच में जीत की प्रबल दावेदार नजर आ रही है. दक्षिण अफ्रीका टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी यूनिट काफी मजबूत है. दूसरी तरफ, आयरलैंड टीम कप्तान गैबी लुईस और ऑलराउंडर ओर्ला प्रेंडरगैस्ट पर निर्भर करती है. दक्षिण अफ्रीका इस मैच में पहले बल्लेबाजी करती है तो 160-170 रन का टोटल खड़ा कर सकती है.

कब और कहां खेला जाएगा दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला के बीच दूसरा टी20 मुकाबला?

दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 7 दिसंबर को पार्ल के बोलैंड पार्क में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस आधे घंटे यानी 1 बजे होगा.

कैसे देख सकते हैं दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला के बीच दूसरा टी20 मुकाबला?

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला के बीच दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का लुफ्त फैंस टीवी पर नहीं उठा सकते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (Fan Code) और क्रिकेट आयरलैंड यूट्यूब (CricketIreland YouTube) पर देखी जा सकती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA-W vs IRE-W 2nd T20I Probable Playing XI)

दक्षिण अफ्रीका महिला: लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), एनेरी डेरकसेन, सुने लुस, क्लो ट्रायोन, मैरिज़ेन कप्प, नादिन डे क्लर्क, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, डेल्मी ट्यूनीक्लिफ़ / सेशनी नायडू.

आयरलैंड महिला: गैबी लुईस (कप्तान), एमी हंटर (विकेटकीपर), ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, लॉरा डेलानी, रेबेका स्टोकेल, लिआ पॉल, अर्लेना केली, अलाना डेलज़ेल, कारा मुरे, जेन मैगुइर, एवा कैनिंग.

नोट: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.