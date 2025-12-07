India vs South Africa 3rd ODI Stats And Milestone: तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर सीरीज पर किया कब्जा, निर्णायक मुकाबले में बने ये अहम रिकॉर्ड्स

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd ODI Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्याणक मुकाबला आज यानी 6 दिसंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला गया. तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया हैं. तीसरे और निर्णायक मैच में भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने 75 रनों की शानदार पारी खेली. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल (KL Rahul) के कंधों पर थीं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे थे. यह भी पढ़ें: Rohit Sharma Milestone: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल क्रिकेट में 20000 रन बनाने वाले बने चौथे भारतीय खिलाड़ी

पहले वनडे को टीम इंडिया ने 17 रन से जीता था. दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने चार विकेट से जीत दर्ज की थी. तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने 271 रनों के टारगेट को महज एक विकेट खोकर हासिल कर लिया. टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में खेले गए तीसरे मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड बने. ऐसे में चलिए आखिरी वनडे में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं.

तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. दक्षिण अफ्रीका के लिए क्विंटन डिकॉक ने सबसे बड़ी 106 रन की पारी खेली. क्विंटन डिकॉक के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. टीम इंडिया की ओर से कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा चार-चार विकेट अपने नाम किए. जवाब में रोहित शर्मा 75 रन और यशस्वी जायसवाल 116 रन ने धमाकेदार पारी खेलकर टीम इंडिया को आसान जीत दिला दी. विराट कोहली ने भी 65 रन बनाए.

क्विंटन डिकॉक ने भारत के खिलाफ जड़ा 7वां शतक

दक्षिण अफ्रीका के घातक बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 89 गेंदों का सामना किया और 106 रन बनाकर आउट हुए. इस दौरान क्विंटन डिकॉक के बल्ले से आठ चौके और छह छक्के निकले. क्विंटन डिकॉक की स्ट्राइक रेट 119.10 की रही. ये क्विंटन डिकॉक के वनडे करियर का 23वां और टीम इंडिया के खिलाफ 7वां शतक रहा, जिसे क्विंटन डिकॉक ने 80 गेंदों में पूरा किया. क्विंटन डिकॉक ने कप्तान तेम्बा बावुमा के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 121 गेंदों में 113 रन जोड़े. तेम्बा बावुमा 48 रन बनाकर रवींद्र जडेजा का शिकार बने.

क्विंटन डिकॉक ने तोड़ा एबी डिविलियर्स का ये रिकॉर्ड

क्विंटन डिकॉक के टीम इंडिया के खिलाफ सात शतक हो गए हैं. अब टीम इंडिया के खिलाफ क्विंटन डिकॉक सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले अफ्रीकी बल्लेबाज हैं. इस मामले में क्विंटन डिकॉक ने एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है. एबी डिविलियर्स ने टीम इंडिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में छह शतक लगाए थे. एबी डिविलियर्स के बल्ले से 32 मैच की 32 पारियों में 48.46 की औसत से 1,357 रन निकले थे. एबी डिविलियर्स का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 119 रन रहा था.

क्विंटन डिकॉक ने की इस रिकॉर्ड की बराबरी

क्विंटन डिकॉक ने इस शतकीय पारी के दौरान एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. अब क्विंटन डिकॉक टीम इंडिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक (7) लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. क्विंटन डिकॉक के अलावा श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने भी टीम इंडिया के खिलाफ 89 वनडे मुकाबलों में 7 शतक लगाए थे. डिविलियर्स, रिकी पोंटिग और कुमार संगाकार ने टीम इंडिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में छह-छह शतक लगाए थे.

यशस्वी जायसवाल ने जड़ा वनडे करियर का पहला शतक

टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपने वनडे करियर का पहला शतक 111 गेंदों में पूरा किया. यशस्वी जायसवाल ने 121 गेंदों का सामना किया और 116 रन बनाए. इस दौरान यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 12 चौके और दो छक्के निकले. यशस्वी जायसवाल की स्ट्राइक रेट 95.87 की रही. यशस्वी जायसवाल ने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था. यशस्वी जायसवाल ने अपने चौथे मुकाबले में पहला शतक लगाया. यशस्वी जायसवाल अब भारत के लिए सभी प्रारूप में शतक लगा चुके हैं.

विराट कोहली ने जड़ा वनडे करियर का 76वां अर्धशतक

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने तीसरे वनडे मैच में सिर्फ 45 गेंदों का सामना किया और 65 रन बना दिए. इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से छह चौके और तीन छक्के निकले. विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 144.44 की रही. यह विराट कोहली के वनडे करियर का 76वां अर्धशतक रहा. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली ने नौवां अर्धशतक लगाया. विराट कोहली ने लगातार चौथे वनडे मुकाबले में 50+ का स्कोर बनाया. इससे पहले विराट कोहली ने 102, 135 और नाबाद 74 के स्कोर बनाए थे. विराट कोहली ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए.

रोहित शर्मा ने पूरे किए 20 हजार इंटरनेशनल रन

रोहित शर्मा ने पारी का 27वां रन बनाने के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 20 हजार रन पूरे कर लिए. इस खास उपलब्धि को हासिल करने वाले रोहित शर्मा दुनिया के 14वें और भारत के सिर्फ चौथे बल्लेबाज बने हैं. भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा से आगे पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (34,357 रन), विराट कोहली और राहुल द्रविड़ (24,208 रन) हैं. रोहित शर्मा ने अपने 505वें इंटरनेशनल मुकाबले में यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

रोहित शर्मा ने वनडे करियर में पूरे किए 11,500 रन

रोहित शर्मा ने अपनी पारी के दौरान जैसे ही 59वां रन बनाया वनडे क्रिकेट में उनके 11,500 रन पूरे हो गए. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के इतिहास में 9वें बल्लेबाज बने जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है. रोहित शर्मा ने 279 वनडे मैच की 271वीं पारी में 11,500 रन पूरे किए. टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा से ज्यादा वनडे रन कोहली (14,492*) और तेंदुलकर (18,426) ने बनाए हैं. इस सीरीज से पहले रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे थे.

कुलदीप यादव ने 9वीं बार चटकाए 4 विकेट हॉल

टीम इंडिया के चाइनामैन कुलदीप यादव ने 10 ओवर में एक मेडन के साथ 41 रन खर्च कर चार विकेट अपने नाम किए. यह कुलदीप यादव के वनडे करियर का नौवां और दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ पांचवां चार विकेट हॉल रहा. टीम इंडिया के लिए कुलदीप यादव 117 वनडे मैच खेले हैं और इसकी 114 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 26.29 की औसत के साथ 191 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं. कुलदीप यादव ने दो बार पांच विकेट हॉल भी अपने वनडे करियर में लिए हैं.