CSK vs KKR, TATA IPL 2025 25th Match Pitch Report: चेन्नई में कोलकाता के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या सीएसके के गेंदबाज करेंगे वापसी, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

MA चिदंबरम स्टेडियम (Photo credits: X/@senbalan)

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders, TATA IPL 2025 25th Pitch Update: टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025) का 25 वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाईट राइडर्स (CSK vs KKR) के बीच खेला जाएगा. यह मैच चेन्नई (Chennai) के एमए चितंबरम स्टेडियम ( MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमें इसके लिए तैयार है. चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की हालत इस साल काफी खराब है. सीएसके ने लगातार चार मैच गंवाए हैं. इस सीजन में सीएसके की अगुवाई एक बार फिर एमएस धोनी (MS Dhoni) करते नजर आएंगे. जबकि, केकेआर की कमान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के कंधों पर हैं. CSK vs KKR, TATA IPL 2025 25th Match Key Players To Watch Out: चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

इस मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को बड़ा झटका लगा हैं. सीएसके के नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोट के चलते इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को पिछले मैच में भी हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अभी तक 5 मैच में 2 मुकाबले जीत सकी है. कोलकाता की टीम फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स प्वाइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर हैं.

हेड टू हेड रेकॉर्ड (CSK vs KKR Head To Head Record In IPL)

आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अबतक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स का पड़ला भारी रहा हैं. चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 19 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, कोलकाता नाइट राइडर्स को महज 10 मैच में जीत नसीब हुई हैं. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया था. इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मारी थीं. इस मुकाबले को जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच रिपोर्ट ( MA Chidambaram Stadium Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2025 का 25वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेन्नई में खेला जाएगा. चेन्नई की पिच लाल मिट्‌टी से बनी है जो आमतौर पर स्पिनरों के लिए मददगार साबित हो सकती है. हालांकि, शुरुआती कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों को फायदा मिलता है. इस पिच की विकेट अमूमन सूखी और सख्त होती है जो मैच आगे बढ़ने के साथ और खराब होती जाती है. ऐसे में इस मैदान पर बड़े स्कोर के मुकाबले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं. अब तक इस सीजन खेले गए दोनों मुकाबले में 200 का स्कोर नहीं बन पाया है.टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर नजर

चेन्नई सुपर किंग्स: रचिन रवींद्र, डेवोन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, विजय शंकर, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), आर अश्विन, नूर अहमद, मथीशा पथिराना, खलील अहमद, मुकेश चौधरी/अंशुल कंबोज.

कोलकाता नाइट राइडर्स: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, मोइन अली/स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा.