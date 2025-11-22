Australia vs England, 1st Test Match Day 2 Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच थोड़ी देर में शुरू होगा दूसरे दिन का खेल, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, 1st Test Match Day 2 Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का पहला मुकाबला 21 नवंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में खेला जा रहा हैं. दूसरे दिन का खेल आज यानी 22 नवंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 7:50 बजे से खेला जाएगा. पहले दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 39 ओवर में नौ विकेट खोकर 123 रन बना लिए थे. ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी भी 49 रन पीछे हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: IND vs SA 2nd Test 2025 Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

एशेज सीरीज 2025-26 के पहले टेस्ट के पहले दिन गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला. पर्थ स्टेडियम में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में 10 विकेट खोकर महज 172 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया से मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट (7/58) लिए. जवाब में पहले दिन के खेल की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 9 विकेट खोकर 123 रन बनाए. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिए. पहले दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 39 ओवर में नौ विकेट खोकर 123 रन बना लिए थे. क्रीज पर फिलहाल नाथन लियोन (3) और ब्रेंडन डॉगेट (0) मौजूद हैं.

मिचेल स्टार्क के सामने घुटने टेके इंग्लिश बल्लेबाज

मिचेल स्टार्क ने अपने पहले ही ओवर में जैक क्रॉली (0) का विकेट हासिल किया. बेहतरीन लय में नजर आ रहे मिचेल स्टार्क ने अपने पहले स्पैल के दौरान जैक क्रॉली के अलावा जो रूट (0 रन) और बेन डकेट (20 रन) के भी विकेट चटकाए. इसके बाद भी उनके कहर बरपाती गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज बेबस नजर आए. मिचेल स्टार्क ने बेन स्टोक्स (6 रन), गस एटकिंसन (1 रन), जेमी स्मिथ (33 रन) और मार्क वुड (0 रन) को भी पवेलियन भेजा.

ऑस्ट्रेलिया की खराब रही शुरुआत

ऑस्ट्रेलिया से डेब्यू करने वाले जेक वेदराल्ड अपना खाता भी नहीं खोल सके. वहीं जेक वेदराल्ड के दूसरे सलामी जोड़ीदार मार्नस लाबुशेन सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद स्टीव स्मिथ (17 रन), और उस्मान ख्वाजा (2 रन) भी टीम को संकट से नहीं निकाल सके. जोफ्रा आर्चर और ब्रायडन कार्स ने नई गेंद से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटके दिए. ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 31 रन तक अपने 4 विकेट खो दिए थे.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs ENG Test Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 361 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला थोड़ा भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 152 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने महज 112 बार बाजी मारी है. 97 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं. वहीं, दोनों ही टीमों ने एशेज सीरीज में लगातार आठ-आठ बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है. इंग्लैंड ने यह कारनामा 1882-83 से 1890 तक किया था, इस दौरान इंग्लैंड ने 16 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की और केवल चार मैच हारे थे. गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में इंग्लैंड के साथ 2-2 की ड्रॉ सीरीज के बाद एशेज ट्रॉफी अपने पास बनाए रखी है. अब देखना होगा कि 2025-26 में कौन सी टीम एशेज ट्रॉफी पर कब्जा करती है.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल कब और कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल आज यानी 22 नवंबर से पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 7:50 बजे से खेला जाएगा.

भारत में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड एशेज सीरीज के पांचों टेस्ट मैच को कैसे देखे सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड पहला एशेज टेस्ट मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टेलीकास्ट किया जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की खेल की लाइव स्ट्रीम कहां देखें?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड पहले एशेज टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.