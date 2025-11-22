IND vs SA 2nd Test 2025 Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण
DD Sports Logo(Credit: X/ Twitter)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Live Telecast: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर (शनिवार) से गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 09:00 AM से खेला जाएगा. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज का प्रसारण अधिकार आधिकारिक ब्रॉडकास्टर्स के पास है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का सीधा प्रसारण टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा. वहीं इस रोमांचक मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी देखी जा सकती है, जहां फैंस अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या अन्य डिवाइस पर कहीं से भी मैच का मजा ले सकते हैं. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका गुवाहाटी टेस्ट में दिखेंगी धांसू मिनी बैटल्स, इन खिलाड़ियों के बीच होगी जबरदस्त टक्कर

भारतीय क्रिकेट टीम को कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. टीम इंडिया चौथी पारी में सिर्फ 93 रन पर ऑलआउट हो गई थी और 124 रन के लक्ष्य का पीछा भी नहीं कर पाई. यह हार पिछले एक साल में टीम इंडिया की चौथी घरेलू टेस्ट हार थी, जिसने मेज़बानों को फिर से न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइटवॉश की याद दिला दी. लगातार आलोचना झेल रही भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला सीरीज बचाने के लिहाज से करो या मरो का बन चुका है.

क्या डीडी स्पोर्ट्स पर उपलब्ध होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट?

हां, डीडी स्पोर्ट्स भारत के क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण प्रदान करता है, इस बार भी भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट 2025 के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण डीडी फ्री डिश उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहेगा. दूरदर्शन स्पोर्ट्स (DD Sports) ने पुष्टि की है कि भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच का सीधा प्रसारण DD Sports 1.0 चैनल पर किया जाएगा. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि डीडी स्पोर्ट्स का प्रसारण केवल DD Free Dish और अन्य DTT (Digital Terrestrial Television) उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा. यह केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे टाटा प्ले, एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी आदि पर उपलब्ध नहीं होगा.

डीडी फ्री डिश पर कैसे देखें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच?

सेट-टॉप बॉक्स यूज़र (MPEG-2): DD Sports चैनल नंबर 79 पर उपलब्ध होगा.
MPEG-4 सेट-टॉप बॉक्स यूज़र: DD Sports HD चैनल नंबर 116 पर देखा जा सकेगा.

लाइव मैच के समय DD Sports का लोगो “DD Sports 1.0” में बदल जाता है. इस तरह, DD Free Dish उपयोगकर्ता बिल्कुल फ्री में भारत बनाम भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच का सीधा प्रसारण देख सकेंगे.