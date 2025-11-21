IND vs SA 2nd Test 2025 Mini Battle: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका गुवाहाटी टेस्ट में दिखेंगी धांसू मिनी बैटल्स, इन खिलाड़ियों के बीच होगी जबरदस्त टक्कर

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Mini Battle: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर (शनिवार) से गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जाएगा. सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही टीम इंडिया के लिए यह मैच करो या मरो की स्थिति वाला होगा. जहां एक ओर भारतीय टीम सीरीज बचाने उतरेगी, वहीं प्रोटियाज क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेंगे. इस मुकाबले का रोमांच कई मिनी बैटल्स और स्टार खिलाड़ियों के बीच होने वाली भिड़ंत से और भी बढ़ने वाला है. दूसरे टेस्ट में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका होगी कांटे की टक्कर, यहां जानिए कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों के पास अनुभवी बल्लेबाज़ और घातक गेंदबाज़ मौजूद हैं. भारतीय टीम की उम्मीदें बुमराह, जडेजा और राहुल पर टिकी होंगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका रबाडा, हार्मर और बावुमा पर भरोसा करेगा. इन मिनी बैटल्स का नतीजा ही असली मुकाबले का रुख तय करेगा. गुवाहाटी टेस्ट पूरी तरह हाई-वोल्टेज होने वाला है और फैंस को चार दिनों तक रोमांच, संघर्ष और जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगा.

जसप्रीत बुमराह बनाम टेम्बा बावुमा: आग बनाम ठहराव की टक्कर

भारतीय तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा के बीच का संघर्ष बेहद रोमांचक होगा. बुमराह अपनी सटीक लाइन-लेंथ और घातक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, जबकि बावुमा तकनीकी रूप से बेहद मजबूत बल्लेबाज़ हैं. यह मुकाबला नई गेंद के साथ मैच की दिशा तय कर सकता है.

एडेन मार्करम बनाम रवींद्र जडेजा: स्पिन की सबसे बड़ी परीक्षा

एडेन मार्करम बेहतरीन फॉर्म में हैं, लेकिन रवींद्र जडेजा की स्पिन उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है. भारतीय पिचों पर जडेजा का रिकॉर्ड शानदार है और वह दाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को परेशान करने में माहिर हैं. यह टक्कर स्पिन बनाम आक्रामक बल्लेबाज़ी का शानदार उदाहरण होगी.

केएल राहुल बनाम कगिसो रबाडा: टॉप क्लास राइवलरी

केएल राहुल की क्लासिक बल्लेबाज़ी और कगिसो रबाडा की रफ्तार का आमना-सामना हमेशा देखने लायक रहा है. रबाडा की पेस और बाउंस राहुल की तकनीक की सबसे बड़ी परीक्षा ले सकती है. भारत यदि मजबूत शुरुआत चाहता है, तो राहुल को रबाडा के शुरुआती स्पेल से बचकर निकलना होगा.