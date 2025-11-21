IND vs SA 2nd Test 2025 Dream11 Fantasy Prediction: दूसरे टेस्ट में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका होगी कांटे की टक्कर, यहां जानिए कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Dream11 Team Prediction: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर (शनिवार) से गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जाएगा. कोलकाता में मिली करारी हार के बाद भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम अब दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का सामना दूसरे टेस्ट 2025 में करेगी. दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मेहमान दक्षिण अफ्रीका 1-0 की बढ़त के साथ गुवाहाटी में उतरने वाली है. भारत अपने नियमित कप्तान शुभमन गिल के बिना ही मैदान में उतर सकता है, क्योंकि गिल अभी अपनी गर्दन की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं. ऐसे में ऋषभ पंत के कप्तानी संभालने की पूरी संभावना है. दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की होगी वापसी या दक्षिण अफ्रीका करेगी क्लीन स्वीप? जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स
एडन गार्डन्स में बल्लेबाज़ी बिखरने के बाद टीम इंडिया अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकती है और अधिक विशेषज्ञ बल्लेबाज़ों को शामिल कर सकती है. पहली पारी की बढ़त होने के बावजूद चौथी पारी में भारतीय बल्लेबाज़ों का स्पिन के सामने ढह जाना टीम के लिए बड़ी चिंता बनकर उभरा है. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका आत्मविश्वास से लबरेज है और अपने विजयी संयोजन में बदलाव की संभावना बेहद कम है. इसी बीच, IND vs SA दूसरे टेस्ट 2025 के लिए फैंटेसी XI दोनों टीमों के खिलाड़ियों को शामिल करते हुए.
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच 2025 के लिए संभावित इलेवन
भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साईं सुदर्शन, ऋषभ पंत (कप्तान/ विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरैल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह
दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, टोनी डी ज़ोरज़ी, टेम्बा बावुमा (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरेन (विकेट कीपर), मार्को जेनसन, साइमन हार्मर, केशव महाराज, सेनुरन मुथुसामी, कगिसो रबाडा
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- ऋषभ पंत (IND) को पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 मैच की ड्रीम11 फैंटसी टीम के कप्तान के रूप में केएल राहुल (IND) और उप-कप्तान के रूप में मार्को जेनसन (SA) को चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते हैं.