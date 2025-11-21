IND vs SA 2nd Test 2025 Preview: दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की होगी वापसी या दक्षिण अफ्रीका करेगी क्लीन स्वीप? जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo credit: LatestLY)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Preview: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर (शनिवार) से गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट टीम को कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. टीम इंडिया चौथी पारी में सिर्फ 93 रन पर ऑलआउट हो गई थी और 124 रन के लक्ष्य का पीछा भी नहीं कर पाई. यह हार पिछले एक साल में टीम इंडिया की चौथी घरेलू टेस्ट हार थी, जिसने मेज़बानों को फिर से न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइटवॉश की याद दिला दी. लगातार आलोचना झेल रही भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला सीरीज बचाने के लिहाज से करो या मरो का बन चुका है. यह भी पढ़ें: शुभमन गिल की चोट ने टीम इंडिया की बढ़ाई टेंशन! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नितीश रेड्डी की वापसी तय- रिपोर्ट

पहले टेस्ट में भारतीय टीम भले ही लंबे समय तक मैच पर हावी रही, लेकिन चौथी पारी की खराब बल्लेबाज़ी ने सबकुछ बदल दिया. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका आत्मविश्वास से लबरेज होगी. प्रोटियाज ने कोलकाता टेस्ट में शानदार गेंदबाज़ी का प्रदर्शन किया. टेम्बा बावुमा की कप्तानी में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस ने यह दिखा दिया कि क्यों उन्हें सबसे खतरनाक रेड-बॉल टीम माना जाता है. साइमन हार्मर ने दोनों पारियों में मिलाकर आठ विकेट लेकर मैच का रुख पलट दिया था, और अब वह गुवाहाटी टेस्ट में भी अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे.

टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी चिंता कप्तान शुभमन गिल की फिटनेस है. बल्लेबाज़ी के दौरान उन्हें गर्दन में ऐंठन हुई थी और बाद में उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शुभमन गिल को डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन दूसरे टेस्ट में उनकी भागीदारी पर संशय बना हुआ है. अगर शुभमन गिल नहीं खेलते हैं, तो भारत की कमान ऋषभ पंत संभाल सकते हैं. वहीं, दूसरी पारी में नंबर-4 पर बल्लेबाज़ी करने वाले ध्रुव जुरैल को गुवाहाटी टेस्ट में भी वही भूमिका निभानी पड़ सकती है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs SA Head To Head Record): भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 45 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका ने 19 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि टीम इंडिया ने 16 मैच जीते हैं. 10 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड में प्रोटियाज को मामूली बढ़त हासिल है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच के मुख्य खिलाड़ी (IND vs SA Key Players To Watch Out): टेम्बा बावुमा, रवींद्र जडेजा, एडेन मार्करम, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी भूमिका गुवाहाटी टेस्ट में अहम होने वाली है. इनके प्रदर्शन पर दोनों टीमों की जीत-हार निर्भर करेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): जसप्रीत बुमराह बनाम टेम्बा बावुमा की भिड़ंत दिलचस्प रहने वाली है. वहीं एडेन मार्करम और रवींद्र जडेजा की स्पिन टक्कर भी फैंस का ध्यान खींचेगी. इसके अलावा केएल राहुल और कगिसो रबाडा के बीच भी कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है. दोनों टीमों के पास बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी लाइनअप है, जो एक-दूसरे के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर (शनिवार) को गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 09:00 AM से खेला जाएगा.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच 2025 का टेलीकास्ट या स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज का प्रसारण अधिकार आधिकारिक ब्रॉडकास्टर्स के पास है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का सीधा प्रसारण टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा. वहीं इस रोमांचक मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी देखी जा सकती है, जहां फैंस अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या अन्य डिवाइस पर कहीं से भी मैच का मजा ले सकते हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच 2025 के लिए संभावित इलेवन

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साईं सुदर्शन, ऋषभ पंत (कप्तान/ विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरैल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, टोनी डी ज़ोरज़ी, टेम्बा बावुमा (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरेन (विकेट कीपर), मार्को जेनसन, साइमन हार्मर, केशव महाराज, सेनुरन मुथुसामी, कगिसो रबाडा