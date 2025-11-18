IND vs SA 2nd Test 2025: शुभमन गिल की चोट ने टीम इंडिया की बढ़ाई टेंशन! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नितीश रेड्डी की वापसी तय- रिपोर्ट 

Nitish Kumar Reddy(Photo Credit:X@ICC)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर(शनिवार) से गुवाहाटी (Guwahati) के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जाएगा. उससे पहले टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, नितीश कुमार रेड्डी को टीम इंडिया की टेस्ट स्क्वाड में फिर से शामिल किया जा सकता है, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल की चोट चिंता का बड़ा कारण बन चुकी है. रेड्डी को ईडन गार्डन्स टेस्ट से पहले भारत ‘ए’ के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए रिलीज किया गया था, लेकिन अब टीम मैनेजमेंट उन्हें तुरंत बुलाने पर विचार कर रहा है. क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे चोटिल शुभमन गिल? कोच गौतम गंभीर ने दिया बड़ा अपडेट

शुभमन गिल की चोट ने बढ़ाई टीम की परेशानी

ईडन गार्डन्स टेस्ट के दूसरे दिन स्वीप शॉट खेलते समय शुभमन गिल की गर्दन में क्रैम्प आ गया था, जिसके बाद उन्हें मैदान से स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया. बीसीसीआई ने साफ किया कि गिल मेडिकल ऑब्जर्वेशन में हैं. वहीं हाल ही में गिल की वायरल तस्वीरें सामने आईं, जिनमें वह सर्वाइकल कॉलर पहने नजर आए. जो इस ओर इशारा करती हैं कि उनकी पूरी तरह फिटनेस अभी दूर है.

अगला टेस्ट सिर्फ चार दिन बाद है, ऐसे में टीम मैनेजमेंट गिल की गैरहाजिरी को देखते हुए नितीश रेड्डी को फिर बुलाने का फैसला ले सकता है.

क्यों जरूरी हो सकते हैं नितीश रेड्डी?

गौतम गंभीर और पूरी टीम मैनेजमेंट पहले चाहती थी कि रेड्डी भारत ‘ए’ के साथ ज्यादा मैच खेलें ताकि उन्हें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मैच प्रैक्टिस मिल सके. लेकिन गिल की अचानक चोट ने टीम को अपना प्लान बदलने पर मजबूर कर दिया है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रेड्डी 18 नवंबर को टीम के ट्रेनिंग सत्र से पहले ही स्क्वाड में जुड़ जाएंगे और दक्षिण अफ्रीका ‘ए’ के खिलाफ आखिरी वनडे नहीं खेल पाएंगे. नितीश रेड्डी का टीम में आना भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वह न सिर्फ बैटिंग लाइन-अप में स्थिरता लाएंगे, बल्कि उनकी ऑलराउंड क्षमता से टीम को मिडिल ऑर्डर में मजबूती मिलेगी.

गिल के स्थानापन्न के रूप में देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन उपलब्ध हैं. विशेष रूप से सुदर्शन को ईडन गार्डन्स टेस्ट के दौरान ड्रिल करते हुए भी देखा गया था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में नितीश रेड्डी का वापस शामिल होना अधिक संभावित और उपयोगी माना जा रहा है. दूसरा टेस्ट बेहद अहम होने वाला है, और अब टीम इंडिया की नज़रें गिल की फिटनेस रिपोर्ट और रेड्डी की आधिकारिक वापसी पर टिकी हैं.