Will Shubman Gill Play IND vs SA 2nd Test 2025? क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे चोटिल शुभमन गिल? कोच गौतम गंभीर ने दिया बड़ा अपडेट

शुभमन गिल(Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर(शनिवार) से गुवाहाटी (Guwahati) के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जाएगा. ईडन गार्डन्स में खेले गए दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के पहले मुकाबले में भारत को दक्षिण अफ्रीका ने 30 रन से हराकर बड़ा झटका दिया. यह 15 साल में पहली बार था जब भारत को प्रोटियाज के हाथों टेस्ट मैच में हार मिली. पिछले 6 घरेलू टेस्ट में यह भारत की चौथी हार है, जिसने टीम की तैयारी और संयोजन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में शुभमन गिल की जगह ऋषभ पंत क्यों कर रहे कप्तानी? जानिए चौंकाने वाली वजह

इस हार को और निराशाजनक बना दिया कप्तान शुभमन गिल की चोट ने, जो मैच के दौरान गर्दन में खिंचाव की वजह से पूरी तरह बाहर हो गए. रन चेज़ के दौरान उनकी मौजूदगी भारतीय टीम के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती थी, लेकिन वे बल्लेबाजी नहीं कर सके. ऐसे में फैन्स अब यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या गिल दूसरा टेस्ट खेल पाएंगे या नहीं?

क्या शुभमन गिल खेलेंगे दूसरा टेस्ट?

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने शुभमन गिल की फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट दिया. गंभीर ने बताया कि गिल की हालत पर नज़र रखी जा रही है और फैसला फिजियो टीम करेगी. गंभीर ने कहा, “वह (गिल) अभी भी अस्सेस किए जा रहे हैं. देखते हैं… फिजियो आज शाम तक फैसला करेगा और उसी आधार पर हम कॉल लेंगे.” अगर शुभमन गिल फिट नहीं होते हैं, तो टीम की कमान ऋषभ पंत संभाल सकते हैं.

शुभमन गिल को कैसे लगी चोट?

यह सवाल भी फैंस के बीच चर्चा का विषय है. दूसरी पारी के 35वें ओवर में गिल ने लेग साइड की ओर शानदार स्वीप शॉट मारा. चौका तो मिला, लेकिन उसी दौरान वह अचानक दर्द से कराह उठे और अपनी गर्दन पकड़कर बैठ गए। टीम का फिजियो मैदान पर दौड़ा और प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि गिल आगे बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे. उन्हें एहतियातन मैदान से बाहर ले जाया गया. बीसीसीआई ने बाद में पुष्टि की कि गिल को अस्पताल ले जाया गया था और स्कैन के बाद यह तय हुआ कि वे शेष मैच में भाग नहीं ले पाएंगे. अब उनकी उपलब्धता दूसरे टेस्ट से पहले मेडिकल टीम की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी.