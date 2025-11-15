Why Rishabh Pant Captaining Tam India vs SA 1st Test 2025? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में शुभमन गिल की जगह ऋषभ पंत क्यों कर रहे कप्तानी? जानिए चौंकाने वाली वजह

शुभमन गिल(Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 14 नवंबर(शुक्रवार) से कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में खेला जा रहा हैं. पहला टेस्ट कई मायनों में अहम है, खासकर नए कप्तान शुभमन गिल के लिए, जो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियंस के खिलाफ अपने नेतृत्व कौशल की परीक्षा दे रहे हैं. इस मैच में जीत भारत की WTC 2027 फ़ाइनल में क्वालिफाई करने की उम्मीदों को मजबूती दे सकती है. लेकिन दूसरे दिन जब भारत तीसरी पारी में गेंदबाज़ी करने उतरा, तो एक चौंकाने वाला बदलाव दिखा. टीम की कमान शुभमन गिल नहीं बल्कि ऋषभ पंत संभाल रहे थे. रोमांचक मोड़ पर पहुंचा कोलकाता टेस्ट, पहली पारी में टीम इंडिया 189 रनों पर सिमटी; यहां देखें IND बनाम SA मैच का स्कोरकार्ड

जानिए ऋषभ पंत क्यों कर रहे कप्तानी?

दरअसल, दूसरे दिन की शुरुआत में 35वें ओवर के दौरान शुभमन गिल ने लेग साइड की ओर शानदार शॉट खेलकर चौका तो लगाया, लेकिन इसी दौरान वह अचानक ग्रीवा (neck) में तेज़ दर्द महसूस करते हुए लड़खड़ा गए. तुरंत फिजियो मैदान पर दौड़कर पहुंचे और जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि गिल आगे बल्लेबाज़ी जारी नहीं रख पाएंगे. उन्हें एहतियातन मैदान से बाहर ले जाया गया और वह absent hurt घोषित कर दिए गए. बाद में बीसीसीआई ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि शुभमन गिल को गर्दन में ऐंठन हुआ है और उनकी आगे की भागीदारी उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी.

गिल की हालत में सुधार न होने के कारण वह तीसरी पारी में फ़ील्डिंग करने नहीं उतरे. ऐसे में टीम इंडिया के उपकप्तान ऋषभ पंत ने कप्तान की अनुपस्थिति में नेतृत्व संभाला और टीम को आगे बढ़ाया. यह बदलाव मजबूरी में किया गया लेकिन पंत ने फुर्ती और ऊर्जा के साथ कप्तानी की जिम्मेदारी निभाई.