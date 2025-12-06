Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दूसरे दिन ये टीम बनी फेवरेट

पैट कमिंस और बेन स्टोक्स (Credit: X/ ICC)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, 2nd Test Match Day 3 Satta Bazar Favorite Team: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा स्टेडियम (The Gabba) में खेला जा रहा हैं. ये मुकाबला डे-नाइट टेस्ट होगा. पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. तीसरे दिन का खेल आज यानी 6 दिसंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: IND vs SA 3rd ODI 2025 Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

दूसरे दिन का हाल

एशेज सीरीज के गाबा टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट खोकर 378 रन बनाए. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर 44 रन की बढ़त ले ली है. जेक वेदराल्ड 72 रन, मार्नश लाबुशेन 65 रन और स्टीव स्मिथ 61 रन ने अर्धशतकीय पारी खेली. दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक क्रीज पर माइकल नेसेर नाबाद 15 रन और एलेक्स कैरी नाबाद 46 मौजूद हैं. चलिए दूसरे दिन के खेल पर नजर डालते हैं.

इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. दूसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी 334 रन पर समाप्त हुई. जवाब में ट्रेविस हेड और वेदराल्ड ने पहले विकेट के लिए 79 गेंदों में 77 रन जोड़े. इसके बाद लाबुशेन और वेदराल्ड के बीच 76 गेंदों में 69 रन की साझेदारी हुई. मार्नश लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने 50 रन की साझेदारी की और कैमरून ग्रीन और स्मिथ ने 114 गेंदों में 95 रन जोड़े. ब्रायडन कार्स ने 3 विकेट लिए. बेन स्टोक्स के खाते में 2 विकेट आए.

मार्नश लाबुशेन ने रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज मार्नश लाबुशेन ने इतिहास रचते हुए डे-नाइट टेस्ट में 1,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने. मार्नश लाबुशेन 78 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुए. मार्नश लाबुशेन के बल्ले से 9 चौके और 1 छक्का निकला. मार्नश लाबुशेन की स्ट्राइक रेट 83.33 की रही. मार्नश लाबुशेन ने अब तक 10 डे-नाइट टेस्ट मैच खेले हैं और इस प्रारूप में 63.93 की शानदार औसत के साथ 16 पारियों में 1,023 रन बनाए हैं. मार्नश लाबुशेन के बल्ले से 4 शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड मैच पर सट्टा बाजार गर्म (AUS vs ENG 2nd Test Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (AUS vs ENG Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में ऑस्ट्रेलिया की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन इंग्लैंड की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.