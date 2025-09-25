Asia Cup 2025: बांग्लादेशी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे अभिषेक शर्मा रहे 'प्लेयर ऑफ द मैच', लगातार दूसरे मैच में जीता खिताब

अभिषेक शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

दुबई, 24 सितंबर : भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 के अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश को 41 रन से हरा दिया. भारतीय टीम की जीत के हीरो बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) रहे. शर्मा ने 37 गेंद पर 75 रन की पारी खेली थी. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद अभिषेक शर्मा ने कहा, "मैंने अपनी टीम के लिए काम पूरा किया. मैं लय के साथ चलता हूं. गेंद अगर मेरी रेंज में होती है, तो मैं पहली गेंद पर भी शॉट लगाता हूं और अपनी टीम के लिए पावरप्ले हासिल करने की कोशिश करता हूं. कुछ मैचों में, मैं पहली गेंद पर ही शॉट लगाना चाहता था, क्योंकि वे विकेट लेना चाहते थे. यह एक नया विकेट था, इसलिए मैं उसे देखना चाहता था. मैंने और शुभमन ने उसे देखने और फिर खेलने का फैसला किया."

इससे पहले टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय क्रिकेट टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे. भारतीय टीम को शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने 6.2 ओवर में पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़कर मजबूत शुरुआत दी थी. मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने अगर अच्छी बल्लेबाजी की होती तो स्कोर 200 के आसपास हो सकता था. अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद पर 75 रन की पारी खेली. इस पारी में 5 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. हार्दिक पांड्या ने 29 गेंद पर 38 और गिल ने 19 गेंद पर 29 रन बनाए. शिवम दुबे 2, कप्तान सूर्यकुमार यादव 5, तिलक वर्मा 5 रन बनाकर आउट हुए. अक्षर पटेल 10 रन बनाकर नाबाद रहे. यह भी पढ़ें : PAK vs BAN Asia Cup 2025 Super 4 Live Streaming: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश ‘करो या मरो’ एशिया कप सुपर-4 मैच में कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

169 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी बांग्लादेश 19.3 ओवर में 127 पर सिमट गई और 41 रन से मैच हार गई. बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा 69 रन की पारी सलामी बल्लेबाज सैफ हसन ने खेली. 51 गेंद की पारी में इस बल्लेबाज ने 5 छक्के और 3 चौके लगाए. दूसरे टॉप स्कोरर परवेज हुसैन इमोन रहे. उन्होंने 21 रन बनाए. इसके अलावा कोई बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए. कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3, वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए. अक्षर पटेल और तिलक वर्मा को 1-1 विकेट मिला.