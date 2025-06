Trump's Warning to Israel: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है. सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, "ISRAEL. DO NOT DROP THOSE BOMBS. IF YOU DO IT IS A MAJOR VIOLATION. BRING YOUR PILOTS HOME, NOW!" यानी "इजराइल, वहां बम मत गिराना. अगर ऐसा किया तो यह एक बड़ा उल्लंघन होगा. अपने पायलटों को अभी घर बुलाओ." ट्रंप के इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है. माना जा रहा है कि उनका यह बयान गाजा या ईरान पर संभावित इजराइली हमले को लेकर दिया गया है.

हालांकि, अभी इजराइल की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. ट्रंप का यह तीखा रुख बताता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की नजरें वेस्ट एशिया के हालात पर गंभीरता से बनी हुई हैं.

इजराइल को ट्रंप की चेतावनी

