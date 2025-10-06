जयपुर के एक स्वीट शॉप से महिला के साथ छेड़- छाड़ का मामला सामने आया है, जहां दिन दहाड़े लोगों से भरी दुकान में एक पुरुष महिला को गलत तरीके से छूते हुए दिखाई दे रहा है. इस घटना के बाद महिला हैरान हो जाती है, और उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है. आस पास मौजूद लोग आरोपी को पकड़ लेते है और उसकी पीटाई कर देते हैं. यह पूरी घटना वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. खबरों के मुताबिक, यह घटना रविवार शाम को फेमस राजस्थान मिष्ठान भंडार के बाहर हुई. आरोपी की पहचान गौतम के रूप में हुई है, जिसे बाद में महिला को छूने के आरोप में लोगों ने जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया. यह भी पढ़ें: Viral Video: ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट ने महिला के चेस्ट को गलत तरीके से छुआ, मुंबई में पुलिस ने की कार्रवाई

जयपुर में स्वीट शॉप पर शख्स ने महिला से की अश्लील हरकत

राजस्थान मिष्ठान भंडार: गौतम ने महिला से छेड़छाड़ की, जनता ने पीटा जयपुर, 6 अक्टूबर 2025: राजस्थान के एक प्रसिद्ध मिष्ठान भंडार में रविवार शाम को एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोपी गौतम नामक युवक ने काउंटर पर खड़ी महिला को गलत तरीके से छूने की कोशिश की, जिसका… pic.twitter.com/dzYyTtuVgL — GNW_News (@gnwnews_a) October 6, 2025

