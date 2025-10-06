ब्लिंकिट (Blinkit) डिलीवरी एजेंट के अभद्र व्यवहार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक युवती को गलत तरीके से छूता हुआ नज़र आ रहा है. इस घटना का पूरा वीडियो महिला ने एक्स पर शेयर किया है. अपनी पोस्ट में महिला ने लिखा, "उसने मुझे अनुचित तरीके से छूने की कोशिश की, मैंने पार्सल से अपनी छाती ढकने की कोशिश की ताकि वह मुझे दोबारा न छुए!" महिला ने दावा किया कि ब्लिंकिट ने तब तक कार्रवाई नहीं की जब तक उसे सबूत नहीं दिए. महिला ने प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई, लेकिन मुंबई पुलिस ने महिला के वीडियो का जवाब दिया और इस घटना को संज्ञान में लिया. ब्लिंकिट ने आरोपी एजेंट का कॉन्ट्रेक्ट रद्द कर दिया है. यह भी पढ़ें: ‘White P**’: हैदराबाद में चारमीनार के पास विदेशी महिला से बदसलूकी, वीडियो वायरल होने पर जागी पुलिस

ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट ने महिला के चेस्ट को गलत तरीके से छुआ

