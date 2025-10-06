Mumbai Traffic Update: मुंबई (Mumbai) में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (Global Fintech Fest) 2025 का आयोजन हो रहा है. जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (Bandra-Kurla Complex) इलाके में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी (Traffic Advisory) की है. यह एडवाइजरी 7 से 9 अक्टूबर तक लागू रहेगी.इस दौरान बड़ी संख्या में मेहमान और डेलीगेट्स कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिससे क्षेत्र में भारी ट्रैफिक दबाव की संभावना जताई गई है.सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचेंगे.यह आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, (Jio World Convention Center) में होने वाला है, जहां देश-विदेश से वित्तीय क्षेत्र से जुड़े दिग्गज भाग लेंगे.सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर मुंबई पुलिस ने विशेष तैयारियां की हैं.मुंबई ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, आयोजन स्थल के आसपास के क्षेत्रों में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन किए गए हैं.पुलिस ने कहा कि इन तीन दिनों के दौरान वाहन चालकों को अपने सफर की योजना पहले से बनानी चाहिए और पॉसिबल हो तो बीकेसी ( BKC) मार्ग से बचना चाहिए.ये भी पढ़े:PM Modi In Global Fintech Fest: मुंबई में बोले पीएम मोदी, 10 सालों में फिनटेक स्पेस में 31 बिलियन डॉलर का हुआ निवेश (Watch Video)

ट्रैफिक पुलिस की सुचना

In view of a major global event scheduled at Bandra Kurla Complex (BKC) from 7th to 9th Oct 2025, a large number of attendees are expected, leading to traffic congestion in and around the BKC area. Motorists are advised to plan their travel accordingly to avoid delays. — Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) October 6, 2025

