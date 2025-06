सांप ने निगल ली थी पूरी टॉवेल, Viral Video में देखें कैसे डॉक्टरों ने मसीहा बनकर बचाई नागराज की जान

Viral Video: अधिकांश लोग सांपों से डरते हैं, इसलिए वो इनसे दूर रहने में अपनी भलाई समझते हैं. वहीं कई लोग सांपों से इस तरह से खेलते हैं, जैसे कि वो उनके लिए कोई खिलौना हो. हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो सांपों को अपने घरों में पालना पसंद करते हैं और उनका ख्याल भी अच्छे से रखते हैं. ऐसे में जब कभी उनकी तबीयत खराब होती है तो वो पशु डॉक्टरों के पास इलाज के लिए भी उन्हें लेकर जाते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक सांप (snake) ने पूरी टॉवेल (Towel) निगल ली. टॉवेल निगलने के बाद जब वो बेचैनी महसूस करने लगा तब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके पेट से टॉवेल निकालकर उसकी जान बचा ली.

इस वीडियो को एक्स पर @Rainmaker1973 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 15.6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. लोगों ने इस बात पर हैरानी जाहिर की है कि आखिर सांप ने पूरे के पूरे टॉवेल को कैसे निगल लिया. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा है- यह संभव है, क्योंकि सांप गंध और तापमान के आधार पर अपना शिकार चुनते हैं. इसके अलावा वे किसी चीज को खाते समय उसके साथ ऐसी चीज निगल सकते हैं. यह भी पढ़ें: Python Surgery in Narmadapuram: शिकार के दौरान अजगर हुआ घायल, डॉक्टर ने लगाएं 21 टांके, नर्मदापुरम का वीडियो आया सामने (Watch Video)

डॉक्टरों ने सांप के पेट से निकाली टॉवेल

A team of veterinarians successfully removed an entire beach towel from the stomach of a pet snake after it was brought in for unusual sweling and discomfort.

[📹 alqallafgroup]pic.twitter.com/gOm9jeC3we

— Massimo (@Rainmaker1973) June 11, 2025