Lion Attacks Zookeeper: शेर की आंख में आंख मिलाकर लगातार घूर रहा था जूकीपर, भड़के लायन ने कर दिया हमला- देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर इस समय एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चिड़ियाघर के केयरटेकर को एक खतरनाक गलती करते हुए दिखाया गया है, जिसकी वजह से उसकी जान जाने की नौबत आ गई. वीडियो में चिड़ियाघर का रखवाला एक नर शेर को घूरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अचानक क्रोधित हो जाता है और उस पर हमला कर देता है. यह घटना चिड़ियाघर के अंदर हुई, जहां केयरटेकर एक नर शेर और एक शेरनी के साथ बाड़े के अंदर था. पास में ही एक और कर्मचारी भी मौजूद था. शेर, जो स्पष्ट रूप से तीव्र घूर से उत्तेजित था, केयरटेकर पर झपटा और अपने पंजों और दांतों से उस पर हमला करना शुरू कर दिया. हमला इतना तेज था कि रक्षक को भागने का समय नहीं मिला. वह मदद के लिए चिल्लाया जबकि उसका साथी शेर को रोकने की कोशिश कर रहा था. यह भी पढ़ें: UP: जौनपुर में रेस्क्यू के दौरान यूट्यूबर मुरलीवाले हौसला को कोबरा ने काटा, हालत गंभीर (वीडियो वायरल)

जब सब कुछ निराशाजनक लग रहा था, तभी शेरनी ने कदम बढ़ाया. उसने जल्दी से नर शेर का ध्यान भटका दिया, उसका ध्यान चिड़ियाघर रक्षक से हटा दिया. उसकी हरकतों ने घायल रक्षक को भागने का मौका दिया, जिससे संभवतः उसकी जान बच गई.

Lioness tried her best in calming Lion from attacking a stupid zookeeper who was making eye contact with lion! pic.twitter.com/YXnkpskqUC

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) June 4, 2025