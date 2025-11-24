Dombivili Shocker डोंबिवली की पलावा सिटी की खाड़ी में सूटकेस में मिला महिला का शव, परिसर में मची सनसनी, पुलिस जांच में जुटी

मुंबई पुलिस/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Mumbai News: महाराष्ट्र के डोंबिवली (Dombivili )इलाके में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है.एक 25 वर्षीय युवती का शव एक सुटकेस (Suitcase) में बंद अवस्था में खाड़ी से बरामद हुआ. यह सुटकेस पलावा सिटी के पास स्थित देसाई खाड़ी में फेंका गया था. घटना सामने आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.डायघर पुलिस को सोमवार दोपहर जानकारी मिली कि खाड़ी में एक बड़ा बैग बहता हुआ दिखाई दे रहा है.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची.जब सुटकेस खोला गया, तो उसके अंदर 25 वर्षीय महिला का शव मिला. यह दृश्य देख स्थानीय लोग और पुलिस दोनों स्तब्ध रह गए. ये भी पढ़े:Mumbai Shocker: दादर रेलवे स्टेशन पर सूटकेस में मिला शव, हथौड़े से हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस, क्राइम ब्रांच जांच में जुटी

घटनास्थल पर डायघर पुलिस (Police) स्टेशन की टीम, क्राइम ब्रांच के अधिकारी और फॉरेंसिक विशेषज्ञ तुरंत पहुंचे.मौके का पंचनामा करने के बाद शव को छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल, कलवा भेजा गया, जहां पोस्टमॉर्टम किया जाएगा.

हत्या और दुष्कर्म की आशंका

पुलिस (Police) के शुरुआती अनुमान के मुताबिक महिला पर शारीरिक अत्याचार किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.इसके बाद उसकी हत्या कर शव को सुटकेस में रखकर खाड़ी में फेंका गया होगा, ताकि पहचान न हो सके. इस मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रही है.