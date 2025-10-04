Mumbai: चलती लोकल ट्रेन में भीड़ होने के कारण गिरा MSF का जवान, मलाड गोरेगांव रूट पर हुए हादसे में गई युवक की जान

मुंबई लोकल ट्रेन (Photo Credits File Image)

मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई (Mumbai) की लाइफलाइन कहीं जानेवाली लोकल ट्रेन में सुबह और शाम के समय काफी भीड़ होती है और इस दौरान कई हादसे भी सामने आते है. ऐसा ही एक हादसा वेस्टर्न लाइन (Western Line) पर सामने आया है. जहांपर एक महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स (Maharashtra Security Force) के जवान की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई. जवान का नाम गणेश जगदाले बताया जा रहा है. गणेश दहिसर पुलिस स्टेशन में तैनात थे. बताया जा रहा है की शुक्रवार को शाम की ड्यूटी खत्म ककरे वे दहिसर स्टेशन से नायगांव की तरफ जाने के लिए लोकल ट्रेन में चढ़े थे. ट्रेन में काफी भीड़ थी, जिसके कारण वे दरवाजे के पास खड़े हो गए.

इसी दौरान मलाड (Malad) और गोरेगांव (Goregaon) के पास धक्का-मुक्की होने के कारण वे दरवाजे से गिर गए. जिसके कारण उन्हें काफी चोटें आई. उन्हें हॉस्पिटल (Hospital) ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. ये भी पढ़े:Mumbai Local Train Accident: मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, CSTM की ओर जा रही लोकल ट्रेन से कई यात्री गिरे; 5 की मौत, एक्सीडेंट का दर्दनाक वीडियो आया सामने

ट्रांसफर के बाद पहले दिन की ड्यूटी पर हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक़ गणेश जगदाले पहले वनराई पुलिस थाने में तैनात थे और हाल ही में उनकी बदली दहिसर थाने में हुई थी. मात्र एक दिन पहले उन्होंने नई जगह पर जॉइन (Join) किया था. दुर्भाग्य से, अगले ही दिन यह हादसा हो गया. इस खबर से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

रेलवे सुरक्षा पर उठे सवाल

यह हादसा बोरीवली रेलवे पुलिस थाने (Borivali Railway Police Station) में दुर्घटनावश मृत्यु के रूप में दर्ज किया गया है. लेकिन लगातार हो रहे ऐसे हादसों से यह साफ है कि मुंबई लोकल में भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.मुंबई की लोकल ट्रेनों (Local Trains) में रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं.सुबह और शाम के वक्त ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं होती. ऑफिस पहुंचने की जल्दबाज़ी और सीमित डिब्बों की वजह से कई यात्री दरवाजे पर खड़े होकर सफर करते हैं, जिससे इस तरह के हादसे आम हो गए हैं.