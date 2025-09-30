MHADA Konkan Mandal Lottery: लोगों के लिए खुशखबरी! ठाणे में 5,354 फ्लैट और 77 प्लॉटों की निकाली जाएगी लॉटरी, जानें डिटेल्स

(File Photo)

MHADA Konkan Mandal Lottery: म्हाडा (MHADA) की लॉटरी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. ठाणे शहर (Thane) और जिला और इसके साथ ही वसई (Vasai) में 5,354 घरों और 77 प्लॉटों की बिक्री के लिए म्हाडा की लॉटरी (Lottery) 11 अक्टूबर को निकाली जाएगी. इसको लेकर सुचना और समय जारी किया गया है.म्हाडा कोंकण बोर्ड लॉटरी को लेकर ये सुचना जारी की गई है. ड्रा 11 अक्टूबर को निकाला जाएगा.म्हाडा कोंकण गृह निर्माण एवं क्षेत्र विकास बोर्ड की आवासीय लॉटरी के लिए आवेदन करने वाले हजारों नागरिक लॉटरी का इंतजार कर रहे थे.

इस लॉटरी की तारीख घोषित कर दी गई है.यह लॉटरी ठाणे स्थित डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह में निकाली जाएगी. इसकी जानकारी मंडल की मुख्य अधिकारी रेवती गायकर ने दी. ये भी पढ़े:Mumbai MHADA Lottery 2024: मुंबई में घर खरीदने का सुनहरा मौका, म्हाडा लॉटरी के लिए ये डाक्यूमेंट्स है जरुरी

लॉटरी के समय को लेकर जानकारी

जानकारी के मुताबिक़ 1 अक्टूबर 2025, शाम 6 बजे स्वीकृत आवेदनों की प्रारूप लिस्ट वेबसाइट (Website) पर प्रकाशित होगी.3 अक्टूबर 2025, शाम 6 बजे तक ऑनलाइन दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि होगी,9 अक्टूबर 2025, शाम 6 बजे अंतिम सूची वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, और 11 अक्टूबर 2025 कम्प्यूटराइज्ड लॉटरी और परिणाम घोषित किए जाएंगे.

कितने फ्लैट और प्लॉट्स है उपलब्ध

नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉटरी (Lottery) को 5 श्रेणियों में बांटा गया है. सर्वसमावेशी योजना के अंतर्गत 565 फ्लैट, इंटीग्रेटेड सिटी हाउसिंग स्कीम के तहत 3,002 फ्लैट्स, म्हाडा कोकण मंडल हाउसिंग स्कीम और बिखरे हुए 1,746 फ्लैट, म्हाडा कोंकण मंडल आवास योजना के तहत 50 प्रतिशत किफायती श्रेणी के 41 फ्लैट और 77 भूखंड शामिल है.

कितने आवेदन आए?

इस लॉटरी के लिए कुल 1,84,994 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनमें से 1,58,424 आवेदन वैध माने गए हैं, क्योंकि उन्होंने अनामत राशि जमा की है. लॉटरी का परिणाम और लिस्ट की जानकारी म्हाडा की आधिकारिक वेबसाइट https://housing.mhada.gov.in पर उपलब्ध होगी.