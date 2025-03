Mumbai Local Train Update: सेंट्रल लाइन पर 9 मार्च को मेगा ब्लॉक, मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा रहेगी प्रभावित; चेक डिटेल्स

Mumbai Local Train- Photo Credits WC

Mumbai Local Train Update: सेंट्रल रेलवे ने रविवार, 9 मार्च को विभिन्न इंजीनियरिंग और रख-रखाव कार्यों के चलते सेंट्रल लाइन पर मेगा ब्लॉक की घोषणा की है. इस दौरान कुछ ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी, जिससे सेंट्रल लाइन पर यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा हो सकती है. यदि आप इस रूट पर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले एक बार रूट चेक जरूर कर लें, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

माटुंगा-मुलुंड के बीच रहगा मेगा ब्लॉक



सेंट्सेंरल रेलवे की तरफ जारी घोषणा के अनुसार सेंट्रल लाइन पर माटुंगा और मुलुंड के बीच UP और DN फास्ट लाइन पर दोपहर 11:15 से शाम 3:45 तक मेगा ब्लॉक रहेगा. यात्रा के दौरान पैसेंजर्स को परेशान ना होना पड़े. इस दौरान CSMT मुंबई से 10:56 AM से लेकर 3:10 PM तक जाने वाली ट्रेनें माटुंगा स्टेशन पर DN स्लो लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी और वे माटुंगा से मुलुंड तक निर्धारित स्टॉप पर रुकेंगी. इन ट्रेनों के गंतव्य तक पहुंचने का समय 15 मिनट विलंब से होगा. यह भी पढ़े: Mumbai Local Train Mega Block: मुंबई वालों के जरूरी सूचना! सेंट्रल रेलवे का 63 घंटे का मेगा ब्लॉक, लोकल ट्रेनों में यात्रा करने से बचें!

इसके अलावा, मेगा ब्लॉक के दौरान UP फास्ट लाइन पर ठाणे से 11:03 AM से लेकर 3:38 PM तक जाने वाली ट्रेनें मुलुंड स्टेशन पर UP स्लो लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी और वे मुलुंड से माटुंगा तक निर्धारित स्टॉप पर रुकेंगी। इन ट्रेनों के गंतव्य तक पहुंचने का समय भी 15 मिनट विलंब से होगा.

CSMT से चुनाभट्टी/बांद्रा तक रहेगा मेगा ब्लॉक

CSMT से हार्बर लाइन जाने वाली रूट पर भी काम होगा. जिसके चलते. CSMT से चुनाभट्टी/बांद्रा तक UP और DN हार्बर लाइन्स पर सुबह 11:10 से लेकर शाम 4:40 तक मेगा ब्लॉक रहेगा. इस दौरान DN हार्बर लाइन पर CSMT से 11:16 AM से लेकर 4:47 PM तक वाशी/बेलापुर/पनवेल जाने वाली और CSMT से 10:48 AM से लेकर 4:43 PM तक बांद्रा/गोरेगांव जाने वाली ट्रेनें रद्द रहेंगी.

UP हार्बर लाइन पर रद्द ट्रेनें



मेगा ब्लाग के चलते UP हार्बर लाइन पर पनवेल/बेलापुर/वाशी से CSMT जाने वाली 9:53 AM से लेकर 3:20 PM तक की ट्रेनें और गोरेगांव/बांद्रा से CSMT जाने वाली 10:45 AM से लेकर 5:13 PM तक की ट्रेनें रद्द रहेंगी.

स्पेशल सेवाएं



मेगा ब्लॉक के दौरान यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पनवेल और कुर्ला के बीच विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी. इसके अलावा, हार्बर लाइन के यात्री मुख्य लाइन और पश्चिमी लाइन के स्टेशनों से सुबह 10:00 AM से शाम 6:00 तक यात्रा कर सकते हैं.

रेल प्रशासन ने सहयोग की अपील की



रेलवे विभाग ने यात्री सुरक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर की देखभाल के लिए इन मेगा ब्लॉक्स को आवश्यक बताया है। इस दौरान होने वाली असुविधाओं के लिए रेल विभाग ने खेद प्रकट करते हुए यात्रियों से सहयोग की अपील की है।