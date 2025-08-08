नई दिल्ली: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने भारत-अमेरिका टैरिफ विवाद पर एक दिलचस्प टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप से निपटने के लिए "कुछ सलाह" देंगे, लेकिन मजाकिया अंदाज में जोड़ते हुए बोले – "वो सलाह मैं निजी तौर पर दूंगा." अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले पर नेतन्याहू ने कहा कि भारत और अमेरिका को जल्द ही एक साझा समाधान निकालना चाहिए. उन्होंने कहा, "मोदी और ट्रंप दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं. यह जरूरी है कि दोनों देश एक कॉमन ग्राउंड पर आएं, क्योंकि यह भारत और अमेरिका के साथ-साथ इजरायल के लिए भी अच्छा होगा."
ट्रंप के टैरिफ के बाद क्या भारत ने रोकी अमेरिका से हथियारों की डील? जानें क्या है सच.
ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली हथियारों की सफलता
नेतन्याहू ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए इजरायली हथियार बेहद प्रभावी साबित हुए. उन्होंने कहा, "हमने भारत को जो सैन्य उपकरण दिए थे, वे युद्ध में आजमाए गए और पूरी तरह सफल रहे." इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होने के संकेत मिलते हैं.
भारत को निगरानी प्रणाली में मदद का प्रस्ताव
क्रॉस-बॉर्डर आतंकवाद पर बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि भारत जैसा विशाल देश हर जगह निगरानी रखना आसान नहीं है. उन्होंने पेशकश की कि इजरायल भारत को एयर सर्विलांस सिस्टम और इंटेलिजेंस क्षमताओं में मदद कर सकता है, ताकि आतंकियों को वारदात से पहले ही रोका जा सके.
सीधी उड़ान का सुझाव
नेतन्याहू ने भारत और इजरायल के बीच सीधी उड़ान शुरू करने की इच्छा जताई, खासतौर पर तेल अवीव से बेंगलुरु तक. उन्होंने कहा कि इससे यात्रा का समय केवल 6 घंटे रह जाएगा, जो सैन फ्रांसिस्को की उड़ान से भी कम है.