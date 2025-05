Pune Suicide: पुणे रेलवे स्टेशन पर शख्स ने ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या, घटना का वीडियो आया सामने (Watch Video)

पुणे, महाराष्ट्र: पुणे रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया जब एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. यह घटना सुबह करीब 11 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुई, जिससे स्टेशन पर कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई. ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने की घटनाएं मुंबई के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर भी कई बार देखने को मिली है. इस घटना के बाद काफी देर तक रेलवे स्टेशन पर पुलिस की आवाजाही रही. इस घटना का वीडियो सामने आया है. जिसमें देख सकते है की कर्मचारी इसके शव को रेलवे ट्रैक से उठा रहे. बताया जा रहा है कि इस शख्स की पहचान नहीं हो सकी है और रेलवे पुलिस इस बारे में जांच कर रही है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @fpjindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mumbai Local Train Suicide: बाप -बेटे ने की लोकल ट्रेन के सामने कूदकर ख़ुदकुशी, मुंबई के भाईंदर रेलवे स्टेशन की घटना-Video

पुणे रेलवे स्टेशन पर शख्स ने की आत्महत्या

Man Takes His Life By Jumping On Track At Platform No 1 Of Pune Railway Station#pune #maharashtra #punerailwaystation pic.twitter.com/AHl251qxO6

— Free Press Journal (@fpjindia) May 31, 2025