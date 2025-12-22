IND W vs SL W 2nd T20I 2025, Visakhapatnam Weather & Pitch Report: भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला दूसरे टी20 पहले जानिए कैसा रहेगा विशाखापत्तनम का मौसम और पिच रिपोर्ट

एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम(Photo credits: X/@cricketcomau)

India Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team, Visakhapatnam Weather & Pitch Report: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 23 दिसंबर 2025(मंगलवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जाएगा. पहला मुकाबला जिस मैदान पर खेला गया था, उसी वेन्यू पर अगला मैच होने की वजह से दोनों टीमों को परिस्थितियों की अच्छी समझ मिल चुकी है. सर्दियों की शाम में पिच और आउटफील्ड किस तरह व्यवहार करती है, इसका अनुभव अब खिलाड़ियों के पास है. ऐसे में रणनीति और प्लानिंग में ज्यादा चूक की गुंजाइश नहीं रहेगी, और मुकाबला पहले से ज्यादा प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है. दूसरे टी20 में श्रीलंका करेगी वापसी या भारतीय महिला टीम बनाएगी अजेय बढ़त, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

2025 वर्ल्ड कप जीतने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला टीम ने वनडे के बाद टी20 प्रारूप में भी शानदार लय बरकरार रखी. पहले मैच में भारत ने आठ विकेट से दमदार जीत दर्ज की, जिसमें जेमिमा रोड्रिग्स की नाबाद अर्धशतकीय पारी खास रही और टीम ने 32 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. अब भारतीय टीम इस जीत की लय को आगे बढ़ाते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी. वहीं श्रीलंका महिला टीम पहले मुकाबले में एकजुट प्रदर्शन नहीं कर सकी और हरमनप्रीत की गेंदबाज़ों के सामने पूरी तरह दबाव में नजर आई। छह विकेट गंवाने के बावजूद टीम सिर्फ 121 रन ही बना सकी. अब चमारी अथापथु की अगुवाई वाली श्रीलंकाई टीम सीरीज़ में वापसी के इरादे से बेहतर प्रदर्शन करने उतरेगी.

विशाखापत्तनम का मौसम(Visakhapatnam Weather Report)

विशाखपत्तनम में भारत महिला बनाम श्रीलंका महिला के दूसरे T20I मैच के लिए मौसम की स्थिति काफी सुखद रहने वाली है. इस मैच में तापमान 22-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो महिला क्रिकेटरों के लिए आदर्श माना जाता है. आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बेहद कम है. आर्द्रता बढ़ी हुई होगी, जो तेजी से चलने वाली पिचों के साथ मिलकर मैच को दिलचस्प बनाएगी. हवाएं हल्की-मध्यम गति की रहेंगी, जो गेंदबाजों को कुछ मदद दे सकती हैं, लेकिन बल्लेबाजों के लिए भी अवसर बनाएंगी.

एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट(ACA-VDCA Cricket Stadium Pitch Report)

विशाखपत्तनम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होती है, और इस मैच में भी यही स्थिति रहने की उम्मीद है. पिच में अच्छी गति और उछाल है, जो ओपनिंग बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने का मौका देगी. मध्य क्रम के बल्लेबाजों को भी परिस्थितियां अनुकूल मिलेंगी. गेंदबाजों को पहले कुछ ओवरों में स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच और सतह स्थिर हो जाएगी, जिससे बल्लेबाजी की तरफदारी बढ़ जाएगी. कुल मिलाकर, यह एक संतुलित पिच होगी जहां दोनों टीमों को समान अवसर मिलेंगे.