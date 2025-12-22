Jejuri Temple Fire: पुणे में स्थानीय निकाय चुनाव जीत के जश्न के दौरान जेजुरी मंदिर परिसर में लगी आग, कई घायल, नव-निर्वाचित नगरसेवक भी शामिल; VIDEO

Jejuri Temple Fire Vidoe: महाराष्ट्र के पुणे में स्थानीय निकाय चुनाव की जीत के जश्न के दौरान जेजुरी मंदिर के पास एक बड़ा हादसा हो गया. जीत की खुशी में उत्साहित लोग हल्दी-कुमकुम चढ़ा रहे थे, तभी आग लगने से 5 से 9 लोग घायल हो गए, जिनमें नव-निर्वाचित नगरसेवक भी शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, आग लगने की आशंका जलते दीयों और पटाखों से है.
जीत के जश्न के दौरान हादसा
घटना रविवार, 21 दिसंबर को हुई, जब नव-निर्वाचित नगरसेवक और पार्टी कार्यकर्ता भगवान खंडेराय के चरणों में भंडारा अर्पित करने के लिए मंदिर के पास एकत्रित हुए थे. पुलिस के अनुसार, NCP उम्मीदवार स्वरुप खोमाने और मोनिका घाडगे को उनकी जीत के बाद सम्मानित किया जा रहा था. उसी समय मंदिर की परिसर में आग लगने से भगदड़ मच गई. घटना के बाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि आग लगने के बाद मंदिर परिसर में अफरा-तफरी का माहौल हैं. यह भी पढ़े: VIDEO: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम पर भड़के संजय राउत, कहा- अब चुनावों की बोली लगती है, सत्ता का हुआ दुरुपयोग
जेजुरी मंदिर परिसर में लगी आग
महाराष्ट्र के पुणे में स्थानीय निकाय चुनाव जीत के जश्न के दौरान हादसा।जेजुरी मंदिर के पास हल्दी-कुमकुम चढ़ाने के दौरान आग भड़कने से 5 से 9 लोग घायल, जिनमें जीतने वाले कुछ नगरसेवक भी शामिल।पुलिस के मुताबिक जलते दीये या पटाखों से आग लगने की आशंका।#Pune #jejuri #LocalBodyElections pic.twitter.com/dQJqboBOvk
पटाखा जलाने के दौरान हुआ हादसा!
बताया जा रहा है कि जश्न के दौरान पारंपरिक औक्षण अनुष्ठान में दीपक, कपूर और पटाखे जलाए गए थे, जिससे हल्दी में अचानक आग फैल गई. देखते ही देखते मंदिर के परिसर में भगदड़ मच गई, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भीड़ को काबू में किया. वहीं हादसे के बाद सभी घायल लोगों को पास के निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.
हादसे पर सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया
हादसे पर शरद पवार गुट से सांसद सुप्रिया सुले ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की गहन जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. प्रशासन से मांग करते हुए सुले ने यह भी आशंका जताई कि आग लगने का कारण मिलावटी भंडारा हो सकता है. इसलिए मामले की जांच होनी चाहिए.