New MMS Leak: नमो भारत की सीट पर शर्मनाक हरकत करता रहा कपल, CCTV में कैद हुआ अश्लील वीडियो

सोशल मीडिया पर ‘19 मिनट 34 सेकेंड’ वीडियो के ट्रेंड के बाद अब एक नया कथित ‘MMS लीक’ वीडियो चर्चा का विषय बन गया है. यह वीडियो दिल्ली-मेरठ RRTS यानी नमो भारत ट्रेन का बताया जा रहा है, जिसमें ट्रेन के अंदर लगे CCTV कैमरे की फुटेज में एक कपल आपत्तिजनक हरकतें करता दिखाई दे रहा है. वीडियो के वायरल होते ही एक बार फिर प्राइवेसी, सार्वजनिक स्थानों पर आचरण और सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है.
बताया जा रहा है कि यह घटना 24 नवंबर की है, जब दिल्ली-मेरठ RRTS ट्रेन मोदीनगर (नॉर्थ) स्टेशन की ओर बढ़ रही थी. वायरल क्लिप में ट्रेन के अंदर की घोषणा भी सुनाई देती है और पीछे कुछ दूरी पर एक अन्य यात्री बैठा नजर आता है. आशंका जताई जा रही है कि किसी ने ट्रेन के CCTV आउटपुट को मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया और बाद में उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लीक कर दिया.
इस मामले में National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) ने जांच शुरू कर दी है. एक अधिकारी ने Hindustan Times से बातचीत में पुष्टि की कि वीडियो पिछले महीने का है और इसकी जांच चल रही है. अधिकारी के अनुसार, इस मामले में किसी स्टाफ सदस्य की भूमिका सामने नहीं आई है और लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे.
कपल वीडियो का स्क्रीनशॉट
पुलिस भी हरकत में
हालांकि अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थानीय थाना प्रभारी को मामले की पड़ताल करने और NCRTC के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. यह देखा जा रहा है कि CCTV फुटेज तक पहुंच कैसे बनी और उसे किसने लीक किया.
‘19 मिनट’ वीडियो से जुड़ता ट्रेंड
RRTS ट्रेन का यह मामला उस ‘19 मिनट 34 सेकेंड’ वीडियो ट्रेंड के बाद सामने आया है, जिसने कुछ समय पहले इंटरनेट पर हलचल मचा दी थी. उस की शुरुआत कथित तौर पर एक बंगाली इंस्टाग्राम कपल के निजी वीडियो से हुई थी, जिसके बाद इसी की आड़ में कई अन्य नामों और चेहरों को जोड़कर फर्जी दावे किए गए.