‘1 Minute 42 Second’ Viral Video: चलती ट्रेन के टॉयलेट में 90 मिनट तक बंद रहा कपल; वीडियो वायरल होने पर छिड़ी प्राइवेसी की बहस

1 मिनट 42 सेकंड का वीडियो (Photo Credits: X/@ShilpiYlucknow)

‘1 Minute 42 Second’ Viral Video: '19 मिनट वायरल वीडियो' (‘19 Minutes Viral Video’) और 'उमैर 7:11 मिनट वायरल वीडियो पाकिस्तान' (Umair 7:11 Minutes Viral Video Pakistan) जैसे वायरल वीडियो (Viral Video) के बाद अब '1 मिनट 42 सेकंड' (1 Minute 42 Second) का एक नया वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर चर्चा का विषय बना हुआ है. यह मामला एक चलती एक्सप्रेस ट्रेन का है, जहां एक युवक और युवती कथित तौर पर ट्रेन के शौचालय (Washroom) के अंदर 90 मिनट से अधिक समय तक बंद रहे. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद नेटिजन्स इसे 'ट्रेन बना ओयो' (Train Made OYO) जैसे कमेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: 'Mumbai Suresh', '12 Min 46 Sec लिंक' और 'Sir Sir Please MMS' का सच: 2026 में वायरल वीडियो स्कैम के जरिए भारतीयों को बनाया जा रहा है शिकार

क्या है 1 मिनट 42 सेकंड के वीडियो में?

वीडियो की शुरुआत में कोच के नाराज यात्री टॉयलेट के दरवाजे के बाहर जमा दिखाई देते हैं. यात्रियों का आरोप है कि कपल पिछले डेढ़ घंटे से अंदर था, जिससे अन्य यात्रियों को काफी असुविधा हो रही थी। बार-बार दरवाजा खटखटाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो यात्रियों ने टिकट कलेक्टर (TC) को इसकी सूचना दी.

शुरुआत में अंदर मौजूद युवक ने पेट खराब होने का बहाना बनाया, लेकिन जब समय एक घंटे से ऊपर निकल गया, तो यात्रियों का सब्र टूट गया.

Couple Turns Train Washroom Into OYO Room

दरवाजा खुलते ही शुरू हुआ हंगामा

जब आखिरकार टॉयलेट का दरवाजा खुला, तो पहले एक युवक और फिर काली ड्रेस पहने एक युवती बाहर निकली. वहां मौजूद यात्री पहले से ही मोबाइल कैमरे ऑन किए हुए थे. यात्रियों ने कपल पर सार्वजनिक सुविधा का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को बुलाने की धमकी दी.

वीडियो में कपल और यात्रियों के बीच तीखी बहस रिकॉर्ड हुई है:

यात्रियों का तर्क: 'पेट खराब 5-10 मिनट के लिए होता है, डेढ़ घंटे के लिए नहीं. आपने सार्वजनिक शौचालय को ब्लॉक कर दिया.'

'पेट खराब 5-10 मिनट के लिए होता है, डेढ़ घंटे के लिए नहीं. आपने सार्वजनिक शौचालय को ब्लॉक कर दिया.' युवती का बचाव: युवती ने वीडियो रिकॉर्ड किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा, 'आप बिना अनुमति किसी लड़की का वीडियो नहीं बना सकते। मैं अंदर किसे ले जाती हूं, यह मेरी मर्जी है.'

निजता (Privacy) बनाम सार्वजनिक मर्यादा

वीडियो के अंत में युवती को घबराते हुए यह कहते सुना जा सकता है कि 'अगर यह वीडियो वायरल हो गया तो मेरा क्या होगा?' उसकी आपत्तियों के बावजूद वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया, जिसे अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं.

इस घटना ने ऑनलाइन दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है:

रेलवे के नियम और सुरक्षा

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन के शौचालय का उपयोग केवल व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए है और लंबे समय तक इसे घेरना अन्य यात्रियों के अधिकारों का उल्लंघन है. हालांकि, यात्रियों द्वारा कानून अपने हाथ में लेना और वीडियो वायरल करना भी कानूनी पेचीदगियों में फंस सकता है.

यह वायरल वीडियो एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर नैतिकता, सोशल मीडिया की ताकत और प्राइवेसी के बीच की धुंधली रेखा पर सवाल खड़े करता है.