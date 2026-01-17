Fatima Jatoi and Arohi Mim: भारत में क्यों ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तान-बांग्लादेश के ‘लीक वीडियो’? साइबर एक्सपर्ट्स ने किया बड़ा खुलासा

Fatima Jatoi and Arohi Mim: पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय सोशल मीडिया यूज़र्स की फीड्स पर एक खास तरह का सनसनीखेज कंटेंट लगातार नजर आ रहा है। X (पूर्व में ट्विटर), टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पड़ोसी देशों की महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से जुड़े कथित “लीक प्राइवेट वीडियो” जमकर वायरल किए जा रहे हैं. Fatima Jatoi: कौन हैं फातिमा जटोई? '6 मिनट 39 सेकंड' के कथित वीडियो लीक और डीपफेक विवाद की क्या है पूरी सच्चाई?

इस ट्रेंड की शुरुआत पाकिस्तान से जुड़े नामों — Marry and Umair और बेहद सर्च किए गए “Fatima Jatoi 6 मिनट 39 सेकंड वीडियो” से हुई. अब यही पैटर्न बांग्लादेश तक पहुंच गया है, जहां “Arohi Mim 3 मिनट 24 सेकंड वायरल वीडियो” जैसे कीवर्ड भारतीय यूज़र्स के बीच तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं.

हालांकि पहली नजर में यह सीमा पार स्कैंडल को लेकर उत्सुकता लगती है, लेकिन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे एक सुनियोजित क्रॉस-बॉर्डर क्लिकबेट स्कैम काम कर रहा है, जिसका मुख्य निशाना भारतीय इंटरनेट यूज़र्स हैं.

‘पड़ोसी देश ट्रैप’: भारतीय यूज़र्स ही क्यों बनते हैं आसान शिकार?

साइबर एनालिस्ट्स के मुताबिक, स्कैमर्स भारतीय यूज़र्स की एक खास मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं. भारत के पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भाषाई और सांस्कृतिक समानताएं हैं, लेकिन राजनीतिक सीमाएं एक तरह का “दूरी का आकर्षण” पैदा करती हैं.

यही वजह है कि “Pakistani TikToker viral video” या “Bangladeshi influencer leak” जैसे शब्द भारतीय यूज़र्स में असामान्य जिज्ञासा पैदा करते हैं. यह कंटेंट न तो पूरी तरह अजनबी लगता है और न ही पूरी तरह घरेलू — और यही इसे “forbidden fruit” बना देता है. स्कैमर्स इसी साझा सांस्कृतिक दायरे को हथियार बनाकर ट्रैफिक बटोर रहे हैं.

6:39, 7:11 या 3:24 — समय ही बना हथियार

Fatima Jatoi और Arohi Mim से जुड़े कथित वायरल मामलों में एक जैसा पैटर्न देखने को मिलता है.

SEO ट्रिक

स्कैमर्स जानबूझकर अजीब और सटीक टाइमस्टैम्प (जैसे 6 मिनट 39 सेकंड या 3 मिनट 24 सेकंड) का इस्तेमाल करते हैं. यह एक SEO रणनीति है, जिससे वे Google सर्च रिजल्ट्स में आसानी से टॉप पर आ जाते हैं और असली खबरें पीछे छूट जाती हैं.

क्लिक करते ही फंसते हैं यूज़र

“पूरा वीडियो देखने” के नाम पर यूज़र को:

ऑनलाइन बेटिंग और गैंबलिंग ऐप्स पर भेजा जाता है

फर्जी Facebook/Instagram लॉग-इन पेज दिखाए जाते हैं

या फिर मैलवेयर डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, जैसे नकली “वीडियो कोडेक अपडेट”

सच्चाई क्या है? ज्यादातर ‘लीक वीडियो’ होते ही नहीं

फैक्ट-चेक रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन मामलों में ज्यादातर वीडियो पूरी तरह फर्जी होते हैं. या फिर AI-generated deepfake होते हैं. कई बार सालों पुराने सामान्य व्लॉग या स्ट्रीट इंटरव्यू को “लीक MMS” बताकर फैलाया जाता है. असल में फातिमा जतोई और आरोही मिम जैसे नाम सिर्फ कीवर्ड के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि कंटेंट को भरोसेमंद दिखाया जा सके.

LatestLY की चेतावनी: यह ट्रेंड मज़ाक नहीं, साइबर खतरा है

लाहौर से ढाका तक फैलता यह “लीक वीडियो ट्रेंड” कोई सामान्य इंटरनेट सनसनी नहीं है, बल्कि भारतीय यूज़र बेस को निशाना बनाने वाली एक सुनियोजित साइबर साजिश है.

LatestLY सभी यूज़र्स से अपील करता है:

अगर सोशल मीडिया पर कोई लिंक सीमा पार के किसी “वायरल या लीक वीडियो” का दावा करता है, तो समझ लीजिए. वह लगभग निश्चित रूप से एक जाल है. डिजिटल सुरक्षा के लिए सतर्क रहें, अनजान लिंक पर क्लिक न करें और सनसनी से ज्यादा सच को प्राथमिकता दें.