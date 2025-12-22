Vadodara: मौत के मुंह से लौटा युवक! वडोदरा ब्रिज पर अज्ञात वाहन की टक्कर, शर्ट बनी जीवन रक्षक: VIDEO
A young man miraculously survived an accident in Vadodara (Credit-@SouleFacts)

Vadodara News: गुजरात (Gujarat) के वडोदरा (Vadodara) में एक बेहद चौंकाने वाला हादसा सामने आया है, जहां नंदेसरी ब्रिज (Nandesari Bridge) पर एक 20 वर्षीय युवक मौत के बेहद करीब पहुंच गया.अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद युवक पुल की दीवार से बाहर लटक गया, लेकिन किस्मत और लोगों की तत्परता से उसकी जान बच गई.जानकारी के मुताबिक़ युवक अपनी मोपेड (Moped) से वडोदरा की ओर जा रहा था. इसी दौरान पीछे से आए एक अज्ञात वाहन (Unknown Vehicle) ने उसे टक्कर मार दी.

जोरदार टक्कर के कारण युवक संतुलन खो बैठा और पुल के किनारे जा गिरा.इस एक्सीडेंट का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @SouleFacts नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

शर्ट  पोल में फंसने के कारण बची जान

शर्ट बनी जीवन रक्षक

हादसे के दौरान युवक की शर्ट (Shirt) पुल पर लगे इलेक्ट्रिक पोल (Electric Pole) में फंस गई, जिससे वह करीब 20 फीट (20 Feet Height) नीचे गिरने से बच गया.टक्कर के बाद युवक बेहोश हो गया और हवा में लटका रहा, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गईं.

राहगीरों ने दिखाई बहादुरी

घटना को देखकर पुल पर यातायात रुक गया. सांकरदा गांव (Sankarda Village) के रहने वाले अश्विन सोलंकी अपने पिता के साथ वहां से गुजर रहे थे.उन्होंने अन्य राहगीरों की मदद से युवक को पकड़कर सुरक्षित ऊपर खींच लिया. इस साहसिक रेस्क्यू (Rescue) का वीडियो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हॉस्पिटल में चल रहा इलाज

घायल युवक की पहचान सिद्धराजसिंह महीदा के रूप में हुई है, जो आनंद जिला (Anand District) के अदास गांव का रहने वाला है. उसे तुरंत 108 एम्बुलेंस (108 Ambulance) से सायाजी हॉस्पिटल  पहुंचाया गया. बाद में उसे आनंद और फिर पारुल सेवाश्रम हॉस्पिटल रेफर किया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, युवक को केवल मामूली चोटें (Minor Injuries) आई हैं.

 