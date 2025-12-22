Navi Mumbai Shocker: चलती लोकल से छात्रा को दिया धक्का, नवी मुंबई के खांदेश्वर स्टेशन की घटना, महिला कोच में चढ़े शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Navi Mumbai News: मुंबई (Mumbai) लोकल में एक बेहद गंभीर घटना सामने आई है, जहां पनवेल–सीएसएमटी लोकल ट्रेन (Panvel-CSMT Local Train) के लेडीज़ कोच (Ladies Coach) में घुसे एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर कॉलेज छात्रा (College Girl) को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया. आरोपी को पनवेल जीआरपी (Panvel GRP) ने हत्या के प्रयास (Attempted Murder) के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है.पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान शेख अख्तर नवाज़ के रूप में हुई है.

वह गुरुवार सुबह पनवेल स्टेशन से चलने वाली ट्रेन के लेडीज़ कोच में चढ़ गया था.इस दौरान श्वेता महाडिक नाम की एक छात्रा अपनी सहेली के साथ खारघर कॉलेज (Kharghar College) जा रही थी. ये भी पढ़े:Mumbai Local Train Stunt: मुंबई की लोकल ट्रेन के दरवाजे पर लटककर युवक ने किया जानलेवा स्टंट, यात्री का मोबाइल छीनने की भी कोशिश, VIDEO आया सामने

महिलाओं के विरोध पर बढ़ा विवाद

जैसे ही महिलाओं ने आरोपी को लेडीज़ कोच में यात्रा (Travelling in Ladies Coach) करने पर टोका और नीचे उतरने को कहा, वह उतरने से मना करने लगा. ट्रेन के रवाना होते ही आरोपी और महिला यात्रियों के बीच बहस (Verbal Argument) शुरू हो गई, जो जल्द ही हिंसक हो गई.गुस्से में आकर आरोपी ने कोच के फुटबोर्ड (Footboard Pole) के पास खड़ी श्वेता महाडिक को जोर से धक्का दे दिया. इससे वह चलती ट्रेन से नीचे पटरी पर गिर गई. यह घटना पनवेल स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हुई.घटना के तुरंत बाद महिला यात्रियों ने रेलवे हेल्पलाइन (Railway Helpline) पर कॉल कर सूचना दी. इसके बाद आरोपी को खंडेश्वर स्टेशन (Khandeshwar Station) पर जीआरपी पुलिस (GRP Police) ने हिरासत में ले लिया.

घायल छात्रा को हॉस्पिटल पहुंचाया गया

पनवेल जीआरपी के अनुसार, जब पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तो छात्रा वहां मौजूद नहीं थी. पूछताछ में पता चला कि स्थानीय लोगों ने उसे पास के निजी हॉस्पिटल (Private Hospital) में भर्ती कराया है.वरिष्ठ निरीक्षक विजय तायडे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस (BNS) के तहत हत्या के प्रयास (Attempted Murder) और इंडियन रेलवे एक्ट (Indian Railways Act) की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. इसमें बिना टिकट यात्रा और महिला आरक्षित डिब्बे में प्रवेश से जुड़े अपराध भी शामिल हैं.

आरोपी मानसिक रूप से असंतुलित

पुलिस ने बताया कि आरोपी की हालत अव्यवस्थित (Disoriented Condition) लगने पर उसे जेजे हॉस्पिटल (JJ Hospital) में मेडिकल जांच के लिए भेजा गया. डॉक्टरों के अनुसार आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर (Mentally Disturbed) प्रतीत होता है. आरोपी ने दावा किया कि वह बेघर (Homeless) है और खार–बांद्रा रोड (Khar-Bandra Road) इलाके में रहता है.आरोपी को पनवेल सिटी कोर्ट (Panvel City Court) में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत (Police Custody for Three Days) में भेज दिया गया है.जीआरपी की टीम आरोपी के परिवार या रिश्तेदारों (Family or Relatives) का पता लगाने के लिए मुंबई के खार और बांद्रा इलाकों में उसकी तस्वीर के साथ जांच करेगी.