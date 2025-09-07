Mumbai Local Train Stunt: मुंबई की लोकल ट्रेन के दरवाजे पर लटककर युवक ने किया जानलेवा स्टंट, यात्री का मोबाइल छीनने की भी कोशिश, VIDEO आया सामने

Credit-(Instagram, UNSEEN MUMBAI 🇮🇳)

Mumbai Local Train Stunt: मुंबई (Mumbai) की लोकल ट्रेनों (Local Trains) में रोजाना युवाओं की ओर से स्टंट (Stunt) के वीडियो सामने आते है. कई बार हीरोगीरी करने के चक्कर में ये घायल भी हो जाते है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है.ये युवक लोकल ट्रेन के दरवाजे पर लटका हुआ है और ट्रेन तेज रफ्तार स्टेशन से निकल रही है और इस युवक का एक पैर ट्रेन (Train) के भीतर है तो दूसरा पैर प्लेटफॉर्म पर है, और इस दौरान ये युवक प्लेटफॉर्म से जा रही है एक यात्री से मोबाइल (Mobile) छीनने की कोशिश भी करता है. लेकिन ट्रेन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाता. ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोगों ने इसपर रोष जताया है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर UNSEEN MUMBAI के नाम से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Dangerous Stunt Video: चलती ट्रेन में खतरनाक स्टंट करते समय फिसला शख्स, बाहर लटकने का वीडियो वायरल

चलती लोकल ट्रेन में जानलेवा स्टंट

View this post on Instagram A post shared by UNSEEN MUMBAI 🇮🇳 (@unseen.mumbai)

ट्रेन में युवक ने किया स्टंट

लोकल ट्रेन में दरवाजे से लटककर जानलेवा स्टंट (Deadly Stunt) करता दिखा.इस दौरान उसने एक महिला यात्री का मोबाइल फोन छीनने की भी कोशिश की. वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.बता दें की मुंबई लोकल ट्रेनें रोजाना लाखों यात्रियों की आवाजाही का जरिया हैं. इस तरह के स्टंट यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं.रेलवे पुलिस और प्रशासन ने पहले भी कई बार इस तरह के स्टंट और वीडियो बनाने पर रोक लगाने की अपील की है.

हादसे के बाद भी नहीं बंद हो रहा है स्टंट का खेल

स्टंट करने के लिए युवा किसी भी हद से गुजर रहे है. कई बार हादसे सामने आ चुके है. कई बार पुलिस की कार्रवाई भी हो चुकी है. लेकिन ऐसे लोग स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे है. अब ऐसे लोगों पर रेलवे पुलिस (Railway Police) की ओर से सख्त कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है.