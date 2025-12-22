Raebareli: गजब! सिगरेट लेने के लिए लोको पायलट ने रोक दी ट्रेन, रेलवे क्रॉसिंग पर लोग हुए परेशान, रायबरेली का वीडियो आया सामने: VIDEO

The train driver stopped the train (Credit-@ag_Journalist)

Raebareli News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के रायबरेली (Raebareli) जिले में रेलवे से जुड़ा एक असामान्य मामला सामने आया है. ऊंचाहार (Unchahar) इलाके में एक मालगाड़ी (Freight Train) अचानक रेलवे क्रॉसिंग पर रुक गई, जिससे सड़क यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया और लोगों को करीब 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ा.यह घटना मलकान रेलवे क्रॉसिंग (Malkan Railway Crossing) पर हुई, जहां एनटीपीसी से कोयला उतारकर लौट रही मालगाड़ी क्रॉसिंग के पास ठहर गई.

ट्रेन के रुकते ही दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई और रोजमर्रा की आवाजाही बाधित हो गई.इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @ag_Journalist नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Begusarai: बेगूसराय में पटरियां पार करते समय अचानक सामने आ गई ट्रेन, ट्रैक पर ही लेट गई महिला और बच्चा, पूरी मालगाड़ी ऊपर से निकली, बाल बाल बची जान; VIDEO

लोको पायलट ने रोक दी ट्रेन

लोगों का आरोप

घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली. कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि लोको पायलट (Loco Pilot) ने निजी वजह से ट्रेन रोकी और सिगरेट लेने के लिए नीचे उतरा. राहगीरों द्वारा खींची गई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से फैल गईं, जिससे मामला चर्चा में आ गया.

रेलवे प्रशासन का बयान

विवाद बढ़ने के बाद रेलवे प्रशासन (Railway Administration) ने स्थिति स्पष्ट की. ऊंचाहार स्टेशन अधीक्षक (Station Superintendent) विनोद कुमार त्रिपाठी ने कहा कि मालगाड़ी को सिग्नल क्लीयरेंस (Signal Clearance) न मिलने के कारण रोका गया था. उन्होंने यह भी कहा कि सिगरेट खरीदने के आरोप निराधार हैं और सुरक्षा नियमों के तहत ही ट्रेन को रोका गया था.स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस क्रॉसिंग पर मालगाड़ियों के रुकने से अक्सर आम जनता (Public) को परेशानी होती है. कई बार स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीज और दफ्तर जाने वाले लोग लंबे समय तक फंसे रहते हैं, जिससे नाराजगी बढ़ रही है.