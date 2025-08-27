Begusarai: बेगूसराय में पटरियां पार करते समय अचानक सामने आ गई ट्रेन, ट्रैक पर ही लेट गई महिला और बच्चा, पूरी मालगाड़ी ऊपर से निकली, बाल बाल बची जान; VIDEO

बेगूसराय, बिहार: ट्रेन हादसों (Train Accident) में रोजाना कई लोग अपनी जान गंवा देते है. लेकिन कई बार ऐसे हादसे सामने आते है. जिसमें लोगों की जान बच जाती है. ऐसी ही एक घटना बिहार (Bihar) के बेगूसराय (Begusarai) से सामने आई है.एक महिला और उसका बच्चा ट्रेन के नीचे सो गए और पूरी मालगाड़ी (Goods Train) उनके ऊपर से गुजर गई. लेकिन इन दोनों की बाल बाल जान बच गई. सोशल मीडिया (Social Media) पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. जानकारी के मुताबिक़ मालगाड़ी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर खड़ी थी और महिला रेलवे ट्रैक (Railway Track) अपने बच्चे के साथ पार कर रही थी. इस दौरान ट्रेन आ जाती है और महिला अपनी और अपने बेटे की जान बचाने के लिए पटरी पर ही लेट जाती है और पूरी मालगाड़ी महिला और उसके बेटे के ऊपर से गुजर जाती है.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @news11bharat नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Video: महिला के ऊपर से गुजर गई ट्रेन, जान बचाने के लिए लेटी रही नीचे, तेलंगाना के विकाराबाद का वीडियो आया सामने
महिला और उसके बच्चे के ऊपर से गुजर गई ट्रेन
बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। मालगाड़ी की चपेट में आई महिला पटरी के बीच में लेट गई, जिससे उसकी जान बच गई। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। #Begusarai #RailwayStation #NarrowEscape #ViralVideo #Latestnews #LatestUpdates #viralvideos #trendingr #explore #viral… pic.twitter.com/jSJTLDcBuC
— News11 Bharat (@news11bharat) August 27, 2025
लोगों में मची चीख पुकार
जैसे ही ट्रेन (Train) सामने से आई लोगों में चीख पुकार मच गई और लोगों ने महिला और उसके बेटे को नीचे लेटे रहने के लिए कहा. जब तक ट्रेन चली नहीं गई, तब तक महिला और उसका बेटा पटरियों पर जान मुट्ठी में लेकर लेटे रहे. इसके बाद जैसे ही ट्रेन जाती है लोग और आरपीएफ पुलिस (RPF Police) बच्चे को और महिला को उठाते है.
लापरवाही बन सकती है जानलेवा
इससे पहले भी कई लोग ट्रेन की चपेट में आएं थे. लेकिन अचानक से वे पटरियों पर लेट गए, जिसके कारण उनकी जान बच गई. रोजाना चलती ट्रेनों में चढ़ते समय हादसे (Accident) होते है. लोगों को सावधानी (Caution) से रेलवे की पटरियों से न जाते हुए ब्रिज से या फिर सड़क से जाने की जरुरत है. जिससे की ऐसे हादसों से बचा जा सके.