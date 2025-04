Lucknow University: लखनऊ विश्वविद्यालय की बड़ी पहल, पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के आश्रितों को देगा मुफ्त शिक्षा; VIDEO

Lucknow University Free Education for Pahalgam Victims’ Dependents: लखनऊ विश्वविद्यालय ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए एक सराहनीय पहल की है. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने घोषणा की कि हमले में मारे गए लोगों के आश्रितों को लखनऊ विश्वविद्यालय में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. इसके तहत शिक्षा, आवास, किताबें, और अन्य आवश्यक खर्च विश्वविद्यालय द्वारा वहन किए जाएंगे.

प्रो. राय ने कहा, “हम पीड़ित परिवारों के आश्रितों का लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए स्वागत करते हैं. हमारा लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से इन परिवारों को बेहतर भविष्य देना है.” यह घोषणा विश्वविद्यालय द्वारा पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के दौरान की गई। इस कदम की देशभर में सराहना हो रही है, और इसे सामाजिक जिम्मेदारी का एक अनुकरणीय उदाहरण माना जा रहा है.

#WATCH | Uttar Pradesh | Lucknow University to provide free education to the dependents of those killed in the April 22 Pahalgam terror attack

Vice Chancellor of Lucknow University, Alok Rai, says, "We will welcome the dependents (of those who were killed in the April 22… pic.twitter.com/jReooBDR6t

— ANI (@ANI) April 30, 2025