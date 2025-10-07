हिमाचल के बिलासपुर में लैंडस्लाइड, पहाड़ से बस पर गिरा मलबा, 18 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी

Landslide in Himachal's Bilaspur | X

शिमला: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर (Bilaspur) जिले में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब अचानक हुए भूस्खलन की चपेट में एक निजी बस आ गई. हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई यात्री मलबे में फंसे होने की आशंका है. घटना इतनी भयावह थी कि कुछ ही सेकंड में पूरा पहाड़ बस पर टूट पड़ा और उसे मिट्टी और पत्थरों के ढेर में दबा दिया.

यह दर्दनाक हादसा बल्लू ब्रिज के पास हुआ, जब पहाड़ी से अचानक मिट्टी और बड़े-बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे. उसी वक्त वहां से गुजर रही एक निजी बस पूरी तरह मलबे में दब गई. बस मरोटन–कलाउल रूट पर चल रही थी. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत बचाव कार्य में जुट गए.

राहत और बचाव कार्य जारी

बिलासपुर के डिप्टी कमिश्नर राहुल कुमार ने बताया कि अब तक तीन लोगों को जिंदा बचाया गया है, जबकि 18 शव मलबे से निकाले जा चुके हैं. बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे, हालांकि सही संख्या अभी स्पष्ट नहीं है. बचाव कार्य में पुलिस, दमकल विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन की टीमें जुटी हैं. JCB मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं.

हादसे का भयावह मंजर

Tragedy in Himachal Pradesh’s Bilaspur district — a private bus carrying around 30 passengers was buried under a massive landslide in Barthin. So far, 13 bodies have been recovered, while two young girls were rescued alive.#HimachalPradesh #WeatherUpdate #Landslide #Bilaspur pic.twitter.com/QxsFLEaUhZ — Kavita Raj Sanghaik (@KAVITARAJ5) October 7, 2025

हादसे के बाद सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि JCB मलबा हटाने में जुटी है, जबकि स्थानीय लोग फंसे हुए यात्रियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं. बस का आधा हिस्सा पूरी तरह टूट चुका है और मलबे में दबा हुआ है. हादसे की तस्वीरें देख हर किसी का दिल दहल उठा.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जताया शोक

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि वे शिमला से स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और जिला प्रशासन से हर पल संपर्क में हैं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जाए और घायल यात्रियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर उचित इलाज दिया जाए.

भूस्खलन से बढ़ी मुश्किलें

हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं. बिलासपुर समेत मंडी और किन्नौर जिलों में सड़कों के अवरुद्ध होने और यातायात बाधित होने की खबरें भी सामने आई हैं.