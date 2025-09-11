Lalu Yadav On PM Modi: पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे से पहले लालू यादव का तंज, जुमला सुनाने बिहार कब आओगे?

Lalu Yadav On PM Modi: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक तीखा तंज कसा है. प्रधानमंत्री के 15 सितंबर को पूर्णिया दौरे से ठीक पहले लालू ने पीएम की एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "जुमला सुनाने बिहार कब आओगे?" यह पोस्ट आज दोपहर करीब 12:03 बजे उनके आधिकारिक हैंडल @laluprasadrjd से की गई.
लालू का यह तंज बिहार की विकास योजना पर!
लालू का यह तंज बिहार की विकास योजनाओं और चुनावी वादों पर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है. उन्होंने पोस्ट में पीएम मोदी की तस्वीर के साथ कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की, लेकिन यह स्पष्ट रूप से उनके आगामी दौरे का इशारा करता है. यह भी पढ़े: जदयू की लालू यादव को नसीहत, ‘ट्वीट-ट्वीट खेलना बंद कीजिए, आपके पुत्र का राजनीतिक चैप्टर बंद हो चुका है’
लालू यादव का पीएम मोदी पर तंज
जुमला सुनाने बिहार कब आओगे? pic.twitter.com/4SkoWF3wSu
— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) September 11, 2025
हालांकि लालू प्रसाद यादव का पीएम मोदी पर तंज कसना कोई नई बात नहीं है. वे अक्सर अपने नाटकीय अंदाज में विपक्षी नेताओं पर हमला बोलते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने बिहार बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा था, "गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें? यह बिहार है." इससे पहले 5 सितंबर को उन्होंने लिखा था, "ऐ मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में? ये गुजराती फार्मूला बिहार में नहीं चलेगा!
पीएम मोदी का पूर्णिया दौरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार के पूर्णिया जिले में एक बड़ा सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे. यहां वे पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, जो बिहार का चौथा हवाई अड्डा होगा (पटना, गया और दरभंगा के बाद) इस हवाई अड्डे में बिहार का सबसे बड़ा रनवे है और इससे कोसी व सीमांचल क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी में क्रांति आएगी. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद यह सबसे बड़ा रनवे होगा.