UP में कैब-ऑटो चालकों के लिए नया नियम, ड्राइवर का नाम और नंबर गाड़ी में दिखाना अनिवार्य

UP New Cab and Auto Rules: ध्यान में रखते हुए एक खास निर्देश जारी किया है. अब टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं में काम करने वाले सभी ड्राइवरों को अपनी गाड़ी के अंदर अपना नाम और मोबाइल नंबर साफ़-साफ़ दिखाना अनिवार्य होगा.

इस नियम का पालन न करने वालों की गाड़ियों को चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. सरकार ने यह निर्देश पूरे प्रदेश के सभी जिलों में तुरंत लागू करने को कहा है. यह फैसला यूपी महिला आयोग की सलाह पर लिया गया है. आयोग की अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर इस नियम को कड़ाई से लागू करने की मांग की थी.

परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि ड्राइवर का नाम और संपर्क नंबर गाड़ी में साफ़ और पढ़ने लायक होना चाहिए. इससे अगर कोई यात्री, खासकर महिलाएं, असहज महसूस करें तो वे ड्राइवर की पहचान कर सकें और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी कर सकें.

यह कदम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है. आगे अगर कोई ड्राइवर इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उस पर चालान भी लगेगा और गाड़ी का परमिट भी रद्द किया जा सकता है.

सरकार का मानना है कि इससे सार्वजनिक परिवहन में पारदर्शिता बढ़ेगी और महिलाओं को यात्रा के दौरान सुरक्षा का भरोसा मिलेगा. यह एक बड़ा और सकारात्मक कदम है जो महिलाओं के लिए सफर को सुरक्षित बनाने में मदद करेगा.