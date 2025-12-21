UP Lekhpal Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश में लेखपाल पदों के लिए भर्ती, 29 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन, UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर करें अप्लाई

Jobs Are vanishing Silently

UP Lekhpal Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लेखपाल के 7,994 पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान किया है.

29 दिसंबर से आवेदन होगा शुरू

आयोग के अनुसार, इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 28 जनवरी 2025 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

आवेदन की तिथि व फीस

आवेदन शुरू: 29 दिसंबर

आवेदन की अंतिम तिथि: 28 जनवरी

आवेदन शुल्क: ₹25

कुल पदों का विवरण (7,994 पद)

जनरल (UR): 4,165

एससी: 1,446

एसटी: 150

ओबीसी: 1,441

ईडब्ल्यूएस: 792

लेखपाल की भूमिका

लेखपाल एक राजस्व विभाग का अधिकारी होता है, जो गांव या क्षेत्र की जमीन, रिकॉर्ड, सर्वेक्षण और फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रबंधन करता है। ग्रामीण प्रशासन में लेखपाल की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है.

सैलरी स्ट्रक्चर

लेखपाल की बेसिक सैलरी लगभग ₹21,700 होती है. विभिन्न भत्तों (DA, HRA आदि) को मिलाकर कुल वेतन ₹40,000 से ₹69,100 प्रति माह तक हो सकता है.