PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? जानें कौन कर सकता है आवेदन और कौन से दस्तावेज हैं जरूरी

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य है हर भारतीय नागरिक के लिए सुरक्षित और किफायती घर उपलब्ध कराना. यह योजना मुख्यतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए है

घर खरीदने पर मिलती है सब्सिडी

इस योजना के तहत सरकार घर बनाने या खरीदने में ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करती है, ताकि गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग आसानी से अपना घर हासिल कर सकें. यह भी पढ़े: PM Awas Yojana: ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ से बदल रही लोगों की जिंदगी, लाभार्थियों ने बयां की अपनी खुशी

कौन कर सकता है आवेदन?

आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए. आवेदक के पास स्वयं का कोई घर नहीं होना चाहिए. परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए.

आय वर्ग के अनुसार लाभ:

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 8 लाख रुपये तक का घर

LIG (निम्न आय वर्ग): 8–12 लाख रुपये तक का घर

MIG (मध्यम आय वर्ग): 12–18 लाख रुपये तक का घर

आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन:

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://pmaymis.gov.in “New Registration” या “Citizen Assessment” विकल्प चुनें. आधार कार्ड, बैंक विवरण और अन्य जानकारी भरें. फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन संख्या नोट कर लें.

ऑफलाइन आवेदन:

नजदीकी नगर निगम, पंचायत या PMAY कार्यालय में जाकर फॉर्म भरें.

आवश्यक दस्तावेज जमा करें.

आवश्यक दस्तावेज:

आधार कार्ड

पहचान पत्र (Voter ID, PAN Card, Passport)

बैंक खाता विवरण

आय प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

निवास प्रमाण पत्र

2015 में योजना की शुरुआत

प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू की गई थी और तब से लाखों लाभार्थियों को घर प्रदान किया जा चुका है. योजना के तहत पात्र लोग सरकारी सब्सिडी और अन्य वित्तीय लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं.