PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना में कितने लाख रुपये की मिलती है मदद और कैसे करें आवेदन, यहां जानें हर जरूरी जानकारी

PM Awas Yojana: केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब लोगों का घर बनाने का सपना साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य देश के गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिकों को पक्का घर उपलब्ध कराना है. यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए बनाई गई है. योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने, खरीदने या मरम्मत के लिए आर्थिक मदद दी जाती है.

कितने लाख रुपये की मिलती है मदद

योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने या खरीदने में वित्तीय सहायता दी जाती है. सहायता की राशि राज्य और लाभार्थी की आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग-अलग होती है. ग्रामीण क्षेत्रों में यह सहायता ₹1.2 लाख से ₹2.5 लाख तक होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह ₹2.5 लाख से ₹3.0 लाख तक हो सकती है. यह भी पढ़े: PM Awas Yojana: ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ से बदल रही लोगों की जिंदगी, लाभार्थियों ने बयां की अपनी खुशी

कैसे करें आवेदन

लाभार्थी PM Awas Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होता है. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाणपत्र और जमीन/घर के कागजात शामिल हैं आवेदन जमा करने के बाद अधिकारी स्थल सत्यापन करते हैं और स्वीकृति मिलने पर राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.

कौन कर सकता है आवेदन

इस योजना के तहत केवल पात्र लाभार्थी ही आवेदन कर सकते हैं. पात्रता की श्रेणियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के नागरिक शामिल हैं। आवेदन से पहले सरकारी वेबसाइट पर पात्रता शर्तें जरूर जांच लें.