Rewa Shocker: चेक पोस्ट पर दलाल को भारी पड़ी अवैध वसूली, गुस्साए ड्राइवर ने 5 KM तक ट्रक से लटकाए रखा, जान बचाने के लिए पैर छूकर मांगनी पड़ी माफी; VIDEO

Rewa Shocker: मध्य प्रदेश के रीवा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां चेक पोस्ट पर अवैध वसूली के लिए एक दलाल ट्रक ड्राइवर से पैसे मांग रहा था. जब ड्राइवर ने रिश्वत देने से इनकार किया, तो दलाल जबरदस्ती ट्रक पर चढ़ गया. इसके बाद गुस्साए ड्राइवर ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और लगभग 5 किलोमीटर तक दलाल को ट्रक से चिपकाए रखा, ताकि उसे सबक मिल सके. इस दौरान दलाल बार-बार ड्राइवर के पैर छूकर माफी मांगता रहा, लेकिन ड्राइवर ने उसे सबक सिखाने के लिए ट्रक को दौड़ाते रहा.

20 दिसंबर की घटना

घटना 20 दिसंबर 2025, शनिवार हनुमना RTO चेक पोस्ट के पास हुई. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दलाल डर के मारे बार-बार माफी मांग रहा है और छोड़ने की भीख मांग रहा है. यह भी पढ़े: Jhansi Railway Station: झांसी में फर्जी TTE पकड़ाया, कंपनी का आईकार्ड पहनकर इंटरसिटी एक्सप्रेस में कर रहा था अवैध वसूली, वीडियो आया सामने (Watch Video)

देखें VIDEO

ट्रक ड्राइवर का नाम सुमित पटेल

ड्राइवर सुमित पटेल ने कहा कि वे रोजाना चेक पोस्ट पर ऐसे ब्रॉकरों द्वारा हो रही अवैध वसूली और परेशानियों से तंग आ चुके थे. उन्होंने अंततः ट्रक रोका, जब दलाल ने वादा किया कि अब वह ड्राइवरों को परेशान नहीं करेगा, और इस तरह उसकी जान बची.

स्थानीय ट्रक चालकों ने क्या कहा

स्थानीय ट्रक चालकों का कहना है कि जिले के कई चेक पोस्टों पर ऐसे ब्रॉकर दस्तावेज़ चेक के बहाने रोजाना ट्रक चालकों से वसूली करते हैं। ऐसे मामलों में चालकों को सबक सिखाना जरूरी है.