Shardul Thakur: पिता बने टीम इंडिया के पेसर शार्दुल ठाकुर; पत्नि मिताली पारुलकर ने बेटे को दिया जन्म, सोशल मीडिया पर दी खुशखबरी

शार्दुल ठाकुर: भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर पिता बन गए हैं. उनकी वाइफ मिताली पारुलकर ने बेटे को जन्म दिया है, जिसकी जानकारी क्रिकेटर ने रविवार को सोशल मीडिया पर दी. शार्दुल ठाकुर ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, "माता-पिता के दिलों में छिपा हुआ, खामोशी, आस्था और असीम प्यार से सुरक्षित, हमारा छोटा-सा राज आखिरकार दुनिया के सामने आ गया. 9 खूबसूरत महीनों तक चुपचाप संजोया गया हमारा सपना. आपका स्वागत है, नन्हे राजकुमार." इसके साथ एक पोस्टर में लिखा था, "हमें बेटे के रूप में आशीर्वाद मिला है."

सोशल मीडिया पर दी खुशखबरी

इस मौके पर फैंस ने शार्दुल ठाकुर और उनकी पत्नी को माता-पिता बनने की बधाई दी है.

शार्दुल ठाकुर ने नवंबर 2021 में मिताली से सगाई की थी, जिसके बाद 28 फरवरी 2023 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए. कोल्हापुर में जन्मीं मिताली एक बिजनेसवुमेन हैं. भारत के लिए 13 टेस्ट, 47 वनडे और 25 टी20 मैच खेलने वाले शार्दुल ठाकुर हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट्स से मुंबई इंडियंस में ट्रेड हुए थे.

यह ऑलराउंडर फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की तैयारी में जुटा है. शार्दुल ठाकुर आईपीएल में अब तक 6 टीमों की ओर से खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 105 मुकाबलों में 30.31 की औसत के साथ 107 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, बल्ले से शार्दुल 325 रन बना चुके हैं. बल्लेबाज के तौर पर उनका सर्वोच्च स्कोर 68 रहा है.

मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने के मुताबिक, सीम-बॉलिंग ऑल-राउंडर शार्दुल ठाकुर के आने से उनकी टीम को एक अलग संरचना मिलेगी. मुंबई इंडियंस के कोच ने कहा, "ऑक्शन के बाद हम जो संतुलन बना पाए, मैं उससे बहुत खुश हूं. शार्दुल (ठाकुर) अपनी बहुमुखी प्रतिभा, अनुभव और ऑलराउंड डेप्थ से हमें एक अलग संरचना देते हैं. वह मुंबई का लड़का है. यह एक शानदार कहानी है कि उन्होंने कहां से शुरुआत की और फिर मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन गए."