ICC WTC 2025–27 Points Table: न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज़ को हराकर लगाई लंबी छलांग, ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार, देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में बाकी टीमों का हाल

ICC World Test Championship 2025–27 Updated Points Table: ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा WTC (वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप) चक्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 प्रतिशत PCT के साथ अंकतालिका में पहला स्थान बनाए रखा है. टीम ने अब तक खेले गए पांचों टेस्ट मैच जीते हैं और शीर्ष पर मजबूती से कायम है. न्यूज़ीलैंड ने वेस्टइंडीज़ को 323 रन से करारी शिकस्त देकर सीरीज़ 3-0 से जीत ली. न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज़ को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में लंबी छलांग लगाकर दूसरा पयदान हासिल कर लिया हैं. वहीं, पिछले WTC चैंपियन दक्षिण अफ्रीका तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने हाल ही में भारत को ऐतिहासिक 2-0 की सीरीज़ हार का स्वाद चखाया. श्रीलंका एक जीत और एक ड्रॉ के साथ 66.67 PCT के साथ तीसरे स्थान पर है. उनके बाद पाकिस्तान चौथे और भारत पांचवें स्थान पर है, जहां भारत का PCT 48.15 है. न्यूज़ीलैंड ने वेस्टइंडिज को तीसरे टेस्ट में 323 रनों से हराकर किया सुपड़ा साफ, डेवोन कॉनवे रहे जीत के हिरो, यहां देखें फुल स्कोरकार्ड
माउंट माउंगानुई में न्यूज़ीलैंड ने वेस्टइंडीज़ को 323 रन से करारी शिकस्त देकर सीरीज़ 3-0 से जीत ली. इस टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड का दबदबा शुरू से आखिर तक देखने को मिला. लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज़ की दूसरी पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई. ब्रैंडन किंग ने 96 गेंदों में 67 रन बनाकर कुछ संघर्ष जरूर दिखाया, लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज़ टिककर नहीं खेल सका. जॉन कैंपबेल, शाई होप और कप्तान रोस्टन चेज़ जैसे अनुभवी बल्लेबाज़ भी नाकाम रहे. पूरी टीम 80.3 ओवर में 138 रन पर ऑलआउट हो गई.
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC 2025–2027) अंक तालिका
|स्थान
|टीम
|खेले गए मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|कटौती (Ded)
|अंक
|जीत प्रतिशत (%)
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|6
|6
|0
|0
|0
|72
|100.00
|2
|न्यूज़ीलैंड
|3
|2
|0
|1
|0
|28
|77.78
|3
|दक्षिण अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|0
|36
|75.00
|4
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|0
|16
|66.67
|5
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|0
|0
|12
|50.00
|6
|भारत
|9
|4
|4
|1
|0
|52
|48.15
|7
|इंग्लैंड
|8
|2
|5
|1
|2
|26
|27.08
|8
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|1
|0
|4
|16.67
|9
|वेस्टइंडीज़
|8
|0
|7
|1
|0
|4
|4.17
आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप(ICC WTC) चक्र टेस्ट क्रिकेट का प्रमुख टूर्नामेंट है, जिसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा आयोजित किया जाता है. WTC की शुरुआत 2019 में हुई थी. अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही WTC ने टेस्ट क्रिकेट के इस सबसे लंबे प्रारूप में नए आयाम, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक महत्व जोड़ा है. WTC 2025–27 चक्र के चौथे संस्करण में दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान कुल नौ टीमें खिताब के लिए संघर्ष कर रही हैं.